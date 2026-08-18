Más de 4.900 picaduras de alacranes en el NOA: es la región más afectada del país

El NOA fue la región de Argentina con mayor cantidad de casos de alacranismo, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación a partir del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Jujuy. En qué lugares de Jujuy se reportan más picaduras de alacranes

Jujuy. Picaduras de alacranes: el NOA concentra el 70% de los casos

Entre las semanas epidemiológicas 1 y 53 del año pasado se notificaron 8.933 casos de alacranismo en todo el país . De ese total, 4.950 correspondieron al NOA , lo que representa más de la mitad de todos los registros nacionales. La región Centro quedó en segundo lugar, con 3.711 casos. Entre ambas regiones concentraron el 96,6% de las notificaciones de todo el país .

Dentro de las estadísticas nacionales aparece un dato particularmente relevante para Jujuy. Si bien a nivel nacional los casos de alacranismo disminuyeron un 6% en comparación con 2024 , Jujuy mostró la tendencia contraria y fue la provincia con el mayor incremento interanual del país.

De acuerdo con la información epidemiológica nacional, los casos en Jujuy aumentaron un 80% respecto del año anterior . La Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó detrás, con un incremento del 75%.

Esto ubica a Jujuy dentro de una región que históricamente tiene una presencia importante de estos animales. El Ministerio de Salud de la Nación señala que los alacranes suelen encontrarse especialmente en el norte del país, aunque pueden registrarse accidentes en otras regiones.

Tucumán, entre las provincias con más casos

Otro de los datos que pone el foco sobre el Noroeste es la situación de Tucumán. El informe nacional señala que Tucumán y Córdoba fueron las provincias con mayor cantidad de casos notificados durante 2025.

De esta manera, los datos muestran dos situaciones importantes dentro del NOA: por un lado, Tucumán aparece entre las jurisdicciones con mayor cantidad de casos; por otro, Jujuy fue la que registró el mayor crecimiento respecto del año anterior.

¿Qué es el alacranismo?

El alacranismo o escorpionismo es el cuadro que se produce cuando una persona es picada por un alacrán y el animal inocula su veneno. Según explica el Ministerio de Salud de la Nación, los alacranes son artrópodos y determinadas especies pueden resultar peligrosas para la salud. Los cuadros de envenenamiento pueden llegar a ser graves e incluso letales, aunque son prevenibles y cuentan con tratamiento.

La vigilancia epidemiológica del alacranismo es obligatoria en Argentina. Los casos sospechosos deben ser notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

Cuáles son los síntomas de una picadura de alacrán

Uno de los principales síntomas es el dolor intenso en el lugar de la picadura, que puede ser agudo y punzante.

También pueden aparecer hinchazón, enrojecimiento y sensación de hormigueo en la zona afectada.

En los cuadros de mayor gravedad pueden presentarse manifestaciones generales como:

taquicardia;

dificultad para respirar;

salivación;

lagrimeo;

temblores;

vómitos;

diarrea;

alteraciones cardíacas.

En niñas y niños también pueden aparecer excitación y temblores generalizados acompañados de llanto o gemidos constantes.

Alacrán.

Qué hacer si pica un alacrán en Jujuy

El Ministerio de Salud de Jujuy recomienda que, ante una picadura de alacrán, la persona consulte de inmediato en el CAPS u hospital más cercano. La rapidez en la consulta es fundamental para evaluar la gravedad del cuadro y determinar si es necesaria la administración de antiveneno.

Mientras se busca asistencia, las recomendaciones nacionales incluyen lavar la zona con agua y jabón y aplicar hielo sobre la picadura para disminuir el dolor. Si es posible identificar al animal sin exponerse a una nueva picadura, Salud de Jujuy recomienda tomarle una fotografía o recordar sus características, ya que esa información puede ayudar al equipo médico a definir el tratamiento.

El NOA, la región con más casos del país

Los últimos datos consolidados muestran una fuerte concentración territorial del alacranismo en Argentina.

Durante 2025, 4.950 de los 8.933 casos registrados en el país correspondieron al NOA, mientras que otros 3.711 se produjeron en la región Centro.

El escenario adquiere especial relevancia para Jujuy: mientras Argentina terminó el año con una reducción general de casos respecto de 2024, la provincia registró un incremento del 80%, el mayor aumento interanual informado entre las jurisdicciones del país.

Los datos epidemiológicos corresponden al Ministerio de Salud de la Nación y al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Las recomendaciones de prevención y actuación ante picaduras fueron difundidas por los ministerios de Salud de Nación y de Jujuy.