Jujuy alcanzó 68 operativos de ablación de órganos en lo que va de 2026

Jujuy alcanzó un total de 68 operativos de ablación de órganos y tejidos durante 2026 , a partir de procedimientos realizados tanto en el sistema público como en el ámbito privado.

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En las últimas jornadas se concretaron cinco nuevos operativos : tres tuvieron lugar en el Hospital Pablo Soria y otros dos en el Hospital San Roque . Cada uno de estos procedimientos representa una posibilidad para las personas que se encuentran a la espera de un trasplante, tanto en Jujuy como en otras provincias del país.

Desde el sistema sanitario destacaron que cada operativo de ablación comienza con una decisión marcada por la generosidad y el compromiso con los demás . Aun en momentos atravesados por el dolor, la donación permite que los órganos y tejidos puedan brindar nuevas oportunidades a otras personas.

A partir de estos procedimientos se generan alternativas de recuperación para pacientes que esperan un trasplante, con un alcance que trasciende las fronteras de la provincia.

La donación de órganos tiene así una dimensión comunitaria, ya que requiere de la sensibilización y el compromiso de la sociedad para posibilitar los procesos de trasplante.

Ablación de organos (imagen ilustrativa).

Qué establece la Ley Justina

En Argentina, desde la sanción de la Ley Justina, toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos y tejidos, salvo que haya expresado su voluntad contraria.

La normativa significó un cambio en el sistema de donación y busca favorecer la disponibilidad de órganos para trasplantes, siempre bajo los procedimientos médicos y legales correspondientes.

Dónde consultar sobre donación de órganos en Jujuy

Las personas que quieran obtener mayor información pueden acercarse al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY).

La sede se encuentra en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, y atiende de lunes a viernes, de 8 a 12.

También se puede realizar consultas al teléfono 388 4221228.