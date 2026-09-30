Temporal en Monterrico: una camioneta quedó atrapada en un pozo

Una camioneta quedó atrapada sobre calle Uruguay, en el barrio Cornejo de Monterrico, como consecuencia del temporal que afectó a la ciudad durante la noche del martes, con abundante lluvia.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:50, cuando la conductora del vehículo alertó sobre la situación y solicitó asistencia debido a que la camioneta había quedado estancada en medio de las condiciones generadas por la lluvia.

El rescate del vehículo Ante la situación, los Bomberos Voluntarios de la ciudad articularon un operativo para retirar la camioneta del lugar y evitar mayores inconvenientes en la circulación.

Luego de las maniobras realizadas, el vehículo pudo ser extraído con éxito, lo que permitió liberar nuevamente el tránsito sobre calle Uruguay.

Durante el procedimiento también se utilizó un drone para realizar una vista aérea de la zona, como medida de seguridad para observar las condiciones del sector y el trabajo del personal. El episodio se produjo en el marco del temporal que dejó abundante lluvia en distintos sectores de Monterrico, generando complicaciones en la circulación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.