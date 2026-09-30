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30 de septiembre de 2026 - 09:19
Policiales.

Temporal en Monterrico: una camioneta quedó atrapada en un pozo

El vehículo quedó estancado sobre calle Uruguay de Monterrico y los Bomberos Voluntarios se encargaron de retirarla.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Camioneta en Monterrico (2)

Una camioneta quedó atrapada sobre calle Uruguay, en el barrio Cornejo de Monterrico, como consecuencia del temporal que afectó a la ciudad durante la noche del martes, con abundante lluvia.

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El episodio ocurrió alrededor de las 20:50, cuando la conductora del vehículo alertó sobre la situación y solicitó asistencia debido a que la camioneta había quedado estancada en medio de las condiciones generadas por la lluvia.

El rescate del vehículo

Ante la situación, los Bomberos Voluntarios de la ciudad articularon un operativo para retirar la camioneta del lugar y evitar mayores inconvenientes en la circulación.

Luego de las maniobras realizadas, el vehículo pudo ser extraído con éxito, lo que permitió liberar nuevamente el tránsito sobre calle Uruguay.

Durante el procedimiento también se utilizó un drone para realizar una vista aérea de la zona, como medida de seguridad para observar las condiciones del sector y el trabajo del personal.

El episodio se produjo en el marco del temporal que dejó abundante lluvia en distintos sectores de Monterrico, generando complicaciones en la circulación.

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