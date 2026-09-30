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30 de septiembre de 2026 - 10:05
Educación.

Arranca el proceso de preinscripción e ingreso 2027 para la Escuela de Minas

Desde la Escuela de Minas informaron que arranca el proceso de preinscripción e ingreso 2027 en las distintas sedes ubicadas en toda la provincia.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Escuela de Minas

Escuela de Minas

La Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo” – UNJu informó que ya el próximo 5 de octubre iniciará el proceso correspondiente al ingreso a 1er año del Ciclo Básico Común – Período Lectivo 2027. Asimismo, indicaron que toda la información compartida corresponde a las sedes de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, Yuto, Palma Sola, Susques.

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Paso a paso, el proceso de preinscripción e ingreso 2027 en la Escuela de Minas

1- Preinscripción online

Habilitado desde el 05 al 14 de octubre a través del Portal SIU-Preinscripción.

Recomendaciones e Instrucciones

  1. Completar el formulario de preinscripción online con los datos requeridos a efectos de concluir con la preinscripción, IMPRIMIR Y CONSERVARLO.
  2. El correo electrónico solicitado deberá ser válido en el que se identifique, nombre/s y apellido/s del aspirante.
  3. Adjuntar archivos en formato PDF, JPG, JPEG (tamaño menor a 2MB):
  4. D.N.I. anverso del aspirante.
  5. D.N.I. reverso del aspirante.
  6. Constancia de alumno regular de 7mo grado dirigida a la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo".

2- Cartilla de ingreso

Material de estudio: la misma estará disponible en formato digital para los aspirantes después de la preinscripción. Será enviada a la cuenta de email de los aspirantes que cumplieron todos los pasos.

3- Examen de ingreso

Se realizará en las instalaciones de la Escuela de Minas sede San Salvador de Jujuy, La Quiaca, Yuto, Palma Sola y Susques, en horario a confirmar. Este proceso será el viernes 04/12/2026.

4- Publicación de resultados

La exhibición de listas de ingresantes será el lunes 21/12/2026 en las instalaciones de cada Sede de la Escuela de Minas.

5- Inscripción definitiva

Será del 15 al 19 de Febrero de 2027, de 09:00 a 12:00 hs. En cada una de las sedes de forma presencial, provistos de la siguiente documentación:

  • Constancia de finalización y aprobación del 7mo grado/año expedida por las autoridades.
  • Acta de Nacimiento actualizada.
  • Certificado de Buena Salud, Bucodental (original) y vacunas (copia simple).
  • Carpeta Colgante con visor y broche nepaco.
  • Ficha Médica (disponible en el sitio web para descarga).
  • Foto digital .jpg del aspirante.

Toda la información oficial y actualizada se encuentra en la página web institucional: https://escmi.unju.edu.ar/ingreso.html

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