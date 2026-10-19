Alacranes en Jujuy: cómo reconocer las especies peligrosas y qué hacer ante una picadura

Con la llegada de las épocas de calor y humedad, aumenta la posibilidad de encontrar alacranes en viviendas y espacios cercanos a los hogares. El licenciado en Biología Agustín Carabajal explicó cómo reconocer las especies potencialmente peligrosas, qué medidas tomar para prevenir accidentes y cómo actuar ante una picadura.

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Durante una entrevista, el especialista señaló que estos animales son frecuentes en ambientes urbanos y que la presencia de cucarachas puede favorecer su aparición, ya que constituyen una fuente de alimento.

Carabajal explicó que los alacranes son animales domiciliarios y peridomiciliarios, es decir, que pueden encontrarse dentro de las viviendas y en sus alrededores. Según detalló, les atraen los ambientes donde hay personas y luz artificial, mientras que los sumideros pueden favorecer su presencia por la aparición de cucarachas.

“Las cucarachas por ahí son un alimento muy bueno para ellos, entonces seguramente si hay un sumidero, van a haber cucarachas, y por ende también van a haber alacranes”, advirtió.

Además, indicó que el calor y la humedad favorecen que salgan a la superficie, por lo que durante esta época del año es más frecuente encontrarlos.

Cómo reconocer un alacrán peligroso

El especialista recomendó mantener la calma ante la aparición de uno de estos animales y evitar actuar impulsivamente.

“Lo primero es no entrar en pánico”, remarcó. También aclaró que no todos los alacranes son venenosos y que la presencia de veneno no significa necesariamente que una picadura sea mortal.

Para identificar las especies, explicó que es importante observar tres características: la forma del dorso, las pinzas y el telson, que es la estructura ubicada en la cola con la que inoculan el veneno.

“Las pinzas grandes son sinónimos de que no tienen veneno, contrario a lo que uno podría intuir” En cambio, señaló que las pinzas finas y alargadas pueden ser una señal de alerta. “Las pinzas grandes son sinónimos de que no tienen veneno, contrario a lo que uno podría intuir” En cambio, señaló que las pinzas finas y alargadas pueden ser una señal de alerta.

Carabajal identificó al Tityus trivittatus como una de las especies peligrosas. Según indicó, su picadura puede tener consecuencias graves, especialmente en niños pequeños y personas adultas mayores.

Especie Tityus trivittatus.

Qué especies peligrosas hay en Jujuy

El licenciado señaló que en la provincia están presentes especies del género Tityus, entre ellas Tityus trivittatus y Tityus confluens, a las que vinculó con casos graves y fatales.

También mencionó una tercera especie, Bothriurus, y aclaró que, según su explicación, no se habían certificado casos fatales asociados a ella.

Respecto de su distribución, indicó que es posible encontrar alacranes en San Salvador de Jujuy, Ledesma y El Carmen, entre otras zonas.

Especie Bothriurus.

Qué hacer ante una picadura de alacrán

Carabajal explicó que el dolor suele aparecer casi inmediatamente y ser intenso y punzante. También mencionó que pueden presentarse fiebre, sudoración abundante y sensación de calor; en cuadros más avanzados, pueden aparecer diarrea y dolor abdominal.

El especialista insistió en que lo fundamental es buscar atención médica lo antes posible. También desaconsejó apretar la zona afectada con la intención de impedir que el veneno se distribuya.

“Lo ideal es concurrir al hospital lo más rápido posible”, sostuvo.

Ante una picadura, no se debe recurrir a torniquetes, cortes ni succión de la herida. La atención médica urgente es especialmente importante si la persona afectada es un niño o un adulto mayor.

Por qué es importante fotografiar al alacrán

Si es posible hacerlo sin acercarse ni exponerse a otra picadura, Carabajal recomendó tomar una fotografía nítida del animal para facilitar su identificación.

“Lo ideal es que lo hagan lo más claro posible en la foto, que se vea lo mejor posible”, explicó. Una imagen borrosa puede dificultar que un especialista determine de qué especie se trata.

No se recomienda manipularlo con las manos para intentar fotografiarlo o capturarlo.

Cómo prevenir la presencia de alacranes

Entre las medidas preventivas, el especialista destacó la importancia de mantener tapados los sumideros y prestar atención a los lugares donde pueden refugiarse estos animales.

También mencionó las plantas aromáticas, como romero, ruda, lavanda y menta, como una posible alternativa para mantenerlos a distancia. Sin embargo, esta recomendación no debe considerarse un método de protección comprobado ni reemplazar las medidas físicas de prevención.

Por último, recordó que, aunque existe temor ante estos animales, durante la entrevista afirmó que estadísticamente se registran más muertes por picaduras de avispas y abejas que por alacranes y serpientes.