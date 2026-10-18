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18 de octubre de 2026 - 16:19
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Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos

El goleador noruego del Manchester City compartió una foto con un mate en redes sociales y destacó a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos

Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos

Erling Haaland sorprendió a sus seguidores este domingo al publicar una fotografía con un mate y agradecer a tres futbolistas argentinos por acercarlo a la tradicional infusión. El delantero del Manchester City mencionó a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli en un mensaje que despertó la reacción de los fanáticos y hasta de la Embajada de Noruega en Argentina.

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El mensaje de Haaland a los argentinos

El atacante noruego compartió una selfie en uno de los salones del complejo de entrenamiento del Manchester City. En la imagen se lo ve junto a un mate preparado con yerba, aunque no mostró si llegó a probar la bebida.

“Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida” “Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida”

Los tres jugadores argentinos tienen vínculos con el delantero a través del fútbol internacional. Álvarez compartió equipo con Haaland en el Manchester City, mientras que Fernández y Rulli coincidieron con el noruego en distintos enfrentamientos y competencias.

La Embajada de Noruega también reaccionó

La publicación tuvo repercusión entre los usuarios de las redes sociales y llegó hasta la cuenta oficial de la Embajada de Noruega en Argentina, que se sumó a la conversación con un mensaje dedicado al goleador.

“¡Bienvenido al mate, @ErlingHaaland! Es un viaje de ida”, expresaron desde la representación diplomática, en referencia a una costumbre muy arraigada en Argentina y otros países de Sudamérica.

El gesto del delantero se sumó a la lista de figuras internacionales que incorporaron el mate a sus rutinas y lo mostraron públicamente, una tendencia que suele generar entusiasmo entre los hinchas argentinos.

Las estrellas del fútbol que adoptaron el mate

Haaland no es el primer futbolista europeo que se acerca a esta tradición. El francés Antoine Griezmann se convirtió en uno de los referentes internacionales del mate después de incorporarlo a su vida cotidiana durante su etapa en el fútbol español, donde compartió vestuario con jugadores argentinos y uruguayos.

Otro caso es el de Paul Pogba, quien adoptó la costumbre durante su paso por el Manchester United, donde coincidió con los argentinos Marcos Rojo y Sergio Romero.

También el inglés Eric Dier se acercó a la infusión sudamericana durante su etapa en el Tottenham, donde compartió equipo con el argentino Erik Lamela.

La aparición de Haaland con el mate volvió a poner en escena una tradición que traspasa fronteras y suma adeptos entre las grandes figuras del fútbol mundial.

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