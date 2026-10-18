Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos

Erling Haaland sorprendió a sus seguidores este domingo al publicar una fotografía con un mate y agradecer a tres futbolistas argentinos por acercarlo a la tradicional infusión. El delantero del Manchester City mencionó a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli en un mensaje que despertó la reacción de los fanáticos y hasta de la Embajada de Noruega en Argentina.

Espectáculos. En un streaming imitaron a Haaland y se desató una fuerte polémica en redes

Deportes. La reacción de Erling Haaland tras el triplete de Lionel Messi en el Mundial 2026

El atacante noruego compartió una selfie en uno de los salones del complejo de entrenamiento del Manchester City. En la imagen se lo ve junto a un mate preparado con yerba, aunque no mostró si llegó a probar la bebida.

“Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida” “Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida”

Los tres jugadores argentinos tienen vínculos con el delantero a través del fútbol internacional. Álvarez compartió equipo con Haaland en el Manchester City, mientras que Fernández y Rulli coincidieron con el noruego en distintos enfrentamientos y competencias.

La Embajada de Noruega también reaccionó

La publicación tuvo repercusión entre los usuarios de las redes sociales y llegó hasta la cuenta oficial de la Embajada de Noruega en Argentina, que se sumó a la conversación con un mensaje dedicado al goleador.

“¡Bienvenido al mate, @ErlingHaaland! Es un viaje de ida”, expresaron desde la representación diplomática, en referencia a una costumbre muy arraigada en Argentina y otros países de Sudamérica.

El gesto del delantero se sumó a la lista de figuras internacionales que incorporaron el mate a sus rutinas y lo mostraron públicamente, una tendencia que suele generar entusiasmo entre los hinchas argentinos.

Las estrellas del fútbol que adoptaron el mate

Haaland no es el primer futbolista europeo que se acerca a esta tradición. El francés Antoine Griezmann se convirtió en uno de los referentes internacionales del mate después de incorporarlo a su vida cotidiana durante su etapa en el fútbol español, donde compartió vestuario con jugadores argentinos y uruguayos.

Otro caso es el de Paul Pogba, quien adoptó la costumbre durante su paso por el Manchester United, donde coincidió con los argentinos Marcos Rojo y Sergio Romero.

También el inglés Eric Dier se acercó a la infusión sudamericana durante su etapa en el Tottenham, donde compartió equipo con el argentino Erik Lamela.

La aparición de Haaland con el mate volvió a poner en escena una tradición que traspasa fronteras y suma adeptos entre las grandes figuras del fútbol mundial.