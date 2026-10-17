Netflix: la miniserie argentina de 4 capítulos ideal para maratonear este sábado frío en Jujuy

Netflix - La nueva miniserie de terror basada en los cuentos de la escritora argentina está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner.

El frío, la humedad y la lluvia cambiaron los planes de muchos jujeños para este sábado 17 de octubre. Y cuando el tiempo no acompaña para salir, aparece una alternativa que nunca falla: preparar algo rico, buscar una manta y elegir una buena serie. Para quienes disfrutan del suspenso , Netflix tiene una producción argentina de apenas cuatro capítulos que puede verse completa durante una tarde.

Se trata de Mis muertos tristes , una miniserie protagonizada por Mercedes Morán que combina misterio, drama familiar y terror sobrenatural. La historia está inspirada en relatos de la escritora argentina Mariana Enriquez y propone un recorrido inquietante por los secretos, las pérdidas y los fantasmas que acompañan a sus protagonistas.

La historia sigue a Emma, una médica de 60 años que acaba de jubilarse y que tiene una capacidad muy particular: puede ver y escuchar a las personas que murieron. Lejos de considerar ese don como algo extraordinario, la mujer aprendió a convivir con las presencias que aparecen a su alrededor. Sin embargo, su vida comienza a complicarse después de la muerte de su madre.

Todo cambia todavía más cuando llega Julie, su sobrina, una joven que comparte esa misma habilidad, pero que se relaciona con el mundo de los muertos de una manera muy diferente. La situación se vuelve cada vez más perturbadora cuando el asesinato de tres adolescentes en el barrio porteño de Piedrabuena desencadena una serie de acontecimientos difíciles de explicar.

A partir de ese momento, los fantasmas dejan de ser un problema individual y comienzan a formar parte de la vida de toda una comunidad. Aunque tiene elementos de terror, la serie no se limita a los sustos. También aborda los vínculos familiares, el duelo, la violencia y las heridas del pasado.

Cuántos capítulos tiene y quiénes actúan

Una de las grandes ventajas de Mis muertos tristes es su duración. La producción tiene solamente cuatro episodios, de entre 47 y 56 minutos cada uno. Esto significa que puede verse completa en aproximadamente tres horas y media, una opción ideal para quienes buscan una historia que tenga principio y final sin comprometerse con varias temporadas.

Mercedes Morán encabeza el elenco junto a Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez. También participan Carlos Portaluppi, Germán de Silva y Luz Jiménez.

La dirección está a cargo del cineasta chileno Pablo Larraín, conocido por sus trabajos en cine y televisión, mientras que la historia adapta el particular universo literario de Mariana Enriquez. La miniserie llegó a Netflix el 24 de septiembre de 2026 y está disponible en el catálogo argentino.

Una serie de terror que hasta Stephen King recomendó

Otro detalle que despertó interés por la producción fue la recomendación de Stephen King, uno de los escritores más reconocidos del género de terror.

Antes del estreno, el autor estadounidense destacó en sus redes sociales la particular idea que plantea la historia y mencionó su vínculo con Pablo Larraín, director de la miniserie. La propuesta se aleja del terror convencional para construir una atmósfera incómoda, donde los fantasmas no solamente provocan miedo, sino que también representan recuerdos y conflictos que siguen presentes.

Por eso, si este sábado de frío y lluvia en Jujuy los planes son quedarse en casa, Mis muertos tristes aparece como una alternativa para quienes disfrutan de las historias oscuras, el suspenso y las producciones argentinas.

Con cuatro capítulos y un elenco reconocido, alcanza una sola tarde para descubrir qué ocurre cuando los muertos empiezan a tener demasiado para decir.