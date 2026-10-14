Netflix recorta 1.000 empleos y aplica su mayor ajuste de personal en cuatro años

Netflix despidió a cerca de 1.000 empleados en todo el mundo, lo que representa el 6% de su plantilla.

Netflix recortará alrededor de 1.000 empleos a nivel global, una cifra equivalente al 6% de sus trabajadores , de acuerdo con una primicia publicada por The Wall Street Journal . Es la mayor ola de despidos de la empresa desde 2022 . La medida se conoce a días de que se dé a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre .

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Los codirectores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos informaron la decisión a los trabajadores mediante un mensaje enviado por correo electrónico durante la mañana del miércoles. De acuerdo con The Wall Street Journal , los despidos se concentran principalmente en las áreas de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos , mientras que el sector de contenidos no se verá afectado mayoritariamente.

“Nuestra misión, entretener al mundo , es ambiciosa, y cumplirla nos exige ser disciplinados sobre dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos”, señalaron Peters y Sarandos en el comunicado dirigido al personal, citado por el periódico.

El viernes 9 , el portal Puck había anticipado que Netflix evaluaba reducir cerca del 5% de su plantilla , lo que equivaldría a unos 800 empleados , posiblemente antes de dar a conocer sus resultados financieros . La compañía nunca ratificó esa información y, finalmente, el número de despidos superó la estimación inicial.

Durante la mañana del miércoles, Variety y Deadline también difundieron la noticia. Ambos medios atribuyeron la primicia a The Wall Street Journal y publicaron el mismo mensaje enviado internamente a los trabajadores. Al momento de cerrar esta nota, Netflix todavía no había difundido una comunicación oficial al respecto.

Los números detrás de la decisión de Netflix

La dificultad que enfrenta Netflix no radica en una salida masiva de abonados. De acuerdo con Antenna, la firma que monitorea las suscripciones y cancelaciones en Estados Unidos y que fue consultada por The Wall Street Journal, el porcentaje de usuarios que da de baja el servicio apenas supera el 2%, el nivel más reducido entre las empresas del sector.

La preocupación pasa por otro lado: quienes mantienen su cuenta no incrementan el tiempo que dedican a la plataforma y los inversores ya no responden de la misma manera a las expectativas de crecimiento. En ese contexto, las acciones de Netflix perdieron más del 40% de su valor durante los últimos 12 meses.

Con el objetivo de impulsar su crecimiento, Netflix incorporó durante el último año distintas propuestas, entre ellas señales de transmisión en vivo, ofertas que agrupan plataformas de streaming, podcasts audiovisuales, contenidos realizados por creadores de YouTube, transmisiones deportivas y espectáculos en tiempo real. Sin embargo, los despidos sugieren que estas iniciativas aún no generan los resultados que esperan los mercados financieros.

A principios de octubre, durante una charla organizada por Bloomberg, Ted Sarandos reconoció que la plataforma avanza a un ritmo inferior al que pretende alcanzar, según consignó Deadline. “En general, no estamos creciendo tan rápido como yo quiero, y estamos trabajando para que eso sea más rápido”, expresó el ejecutivo.

Lo que dicen los jefes de Netflix y lo que viene

En el mensaje interno reproducido por The Wall Street Journal, Peters y Sarandos afirmaron que Netflix continuará destinando recursos de manera decidida a los sectores con mayor potencial, aunque aclararon que esto requiere realizar recortes y tomar medidas específicas en distintas áreas de la compañía para responder a las expectativas de sus suscriptores, aliados comerciales, trabajadores y accionistas.

Asimismo, los directivos ratificaron que la plataforma conserva sus estimaciones de beneficios para 2026. Este punto resulta relevante, ya que la reducción de personal no estaría vinculada con un déficit económico, sino con las dificultades para sostener el ritmo de expansión que espera el mercado.

Netflix no es la única compañía que tomó este camino. En los últimos meses, Disney y Amazon también llevaron adelante importantes reducciones de personal, en un sector del entretenimiento que achica sus estructuras al mismo tiempo que disputa el tiempo y el interés de las audiencias.

La anterior ola de despidos de una magnitud similar en Netflix ocurrió en junio de 2022, luego de que la plataforma reportara su primera caída trimestral de suscriptores en más de diez años. En aquel momento, el desafío era frenar la pérdida de usuarios. Ahora, el escenario es diferente y resulta más complejo de resolver mediante cambios en las tarifas: los abonados continúan en la plataforma, pero no aumentan el tiempo que pasan viendo sus contenidos.