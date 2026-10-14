miércoles 14 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2026 - 12:17
Mundo.

Netflix recorta 1.000 empleos y aplica su mayor ajuste de personal en cuatro años

Recortará el 6% de su personal global en medio de un crecimiento más lento y una caída del 40% en sus acciones en el último año, según The Wall Street Journal.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Netflix despidió a cerca de 1.000 empleados en todo el mundo, lo que representa el 6% de su plantilla.

Netflix despidió a cerca de 1.000 empleados en todo el mundo, lo que representa el 6% de su plantilla.

Netflix recortará alrededor de 1.000 empleos a nivel global, una cifra equivalente al 6% de sus trabajadores, de acuerdo con una primicia publicada por The Wall Street Journal. Es la mayor ola de despidos de la empresa desde 2022. La medida se conoce a días de que se dé a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre.

Lee además
La hija de Adam Sandler protagoniza una película que estrenó en Netflix y emociona a todos.
Espectáculos.

La hija de Adam Sandler protagoniza una película que estrenó en Netflix y emociona a todos
Francesca Varela.
Orgullo.

La historia de la pequeña actriz jujeña que llegó a una serie de Netflix y sueña con más

Los codirectores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos informaron la decisión a los trabajadores mediante un mensaje enviado por correo electrónico durante la mañana del miércoles. De acuerdo con The Wall Street Journal, los despidos se concentran principalmente en las áreas de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos, mientras que el sector de contenidos no se verá afectado mayoritariamente.

“Nuestra misión, entretener al mundo, es ambiciosa, y cumplirla nos exige ser disciplinados sobre dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos”, señalaron Peters y Sarandos en el comunicado dirigido al personal, citado por el periódico.

El recorte supera lo que se había anticipado

El viernes 9, el portal Puck había anticipado que Netflix evaluaba reducir cerca del 5% de su plantilla, lo que equivaldría a unos 800 empleados, posiblemente antes de dar a conocer sus resultados financieros. La compañía nunca ratificó esa información y, finalmente, el número de despidos superó la estimación inicial.

Durante la mañana del miércoles, Variety y Deadline también difundieron la noticia. Ambos medios atribuyeron la primicia a The Wall Street Journal y publicaron el mismo mensaje enviado internamente a los trabajadores. Al momento de cerrar esta nota, Netflix todavía no había difundido una comunicación oficial al respecto.

Los números detrás de la decisión de Netflix

La dificultad que enfrenta Netflix no radica en una salida masiva de abonados. De acuerdo con Antenna, la firma que monitorea las suscripciones y cancelaciones en Estados Unidos y que fue consultada por The Wall Street Journal, el porcentaje de usuarios que da de baja el servicio apenas supera el 2%, el nivel más reducido entre las empresas del sector.

La preocupación pasa por otro lado: quienes mantienen su cuenta no incrementan el tiempo que dedican a la plataforma y los inversores ya no responden de la misma manera a las expectativas de crecimiento. En ese contexto, las acciones de Netflix perdieron más del 40% de su valor durante los últimos 12 meses.

Con el objetivo de impulsar su crecimiento, Netflix incorporó durante el último año distintas propuestas, entre ellas señales de transmisión en vivo, ofertas que agrupan plataformas de streaming, podcasts audiovisuales, contenidos realizados por creadores de YouTube, transmisiones deportivas y espectáculos en tiempo real. Sin embargo, los despidos sugieren que estas iniciativas aún no generan los resultados que esperan los mercados financieros.

A principios de octubre, durante una charla organizada por Bloomberg, Ted Sarandos reconoció que la plataforma avanza a un ritmo inferior al que pretende alcanzar, según consignó Deadline. “En general, no estamos creciendo tan rápido como yo quiero, y estamos trabajando para que eso sea más rápido”, expresó el ejecutivo.

Lo que dicen los jefes de Netflix y lo que viene

En el mensaje interno reproducido por The Wall Street Journal, Peters y Sarandos afirmaron que Netflix continuará destinando recursos de manera decidida a los sectores con mayor potencial, aunque aclararon que esto requiere realizar recortes y tomar medidas específicas en distintas áreas de la compañía para responder a las expectativas de sus suscriptores, aliados comerciales, trabajadores y accionistas.

Asimismo, los directivos ratificaron que la plataforma conserva sus estimaciones de beneficios para 2026. Este punto resulta relevante, ya que la reducción de personal no estaría vinculada con un déficit económico, sino con las dificultades para sostener el ritmo de expansión que espera el mercado.

Netflix no es la única compañía que tomó este camino. En los últimos meses, Disney y Amazon también llevaron adelante importantes reducciones de personal, en un sector del entretenimiento que achica sus estructuras al mismo tiempo que disputa el tiempo y el interés de las audiencias.

La anterior ola de despidos de una magnitud similar en Netflix ocurrió en junio de 2022, luego de que la plataforma reportara su primera caída trimestral de suscriptores en más de diez años. En aquel momento, el desafío era frenar la pérdida de usuarios. Ahora, el escenario es diferente y resulta más complejo de resolver mediante cambios en las tarifas: los abonados continúan en la plataforma, pero no aumentan el tiempo que pasan viendo sus contenidos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La hija de Adam Sandler protagoniza una película que estrenó en Netflix y emociona a todos

La historia de la pequeña actriz jujeña que llegó a una serie de Netflix y sueña con más

Netflix prepara una serie con historias inéditas sobre la vida de Matthew Perry

Nuevo parte médico del papa León XIV: cómo evoluciona tras la operación

El primer mensaje del papa León XIV tras su operación por cáncer de pulmón

Lo que se lee ahora
apa León XIV: su primer mensaje tras la operación por cáncer
Internacionales.

El primer mensaje del papa León XIV tras su operación por cáncer de pulmón

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Accidente Ruta 52.
Policiales.

Tragedia en Ruta 52: una camioneta desbarrancó y murió un hombre

Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Se extendió el alerta amarilla en Jujuy: hasta cuándo siguen las lluvias

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: Se habilitó el link para la pre inscripción en toda la provincia
Educación.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: Se habilitó el link para la pre inscripción en toda la provincia

Jorge Roña Castro.
País.

Murió Jorge "Roña" Castro, ex campeón mundial de boxeo

Una camioneta chocó con un caballo suelto sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Una camioneta chocó con un caballo suelto sobre Ruta 9

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel