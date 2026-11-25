El creador de "El juego del calamar" no descartó lanzar una temporada más.

Hwang Dong-hyuk se refirió a la posibilidad de retomar en algún momento el universo de El juego del calamar durante su participación en los Doha Industry Days , el espacio destinado a profesionales que forma parte del Festival de Cine de Doha . Allí le preguntaron si tenía planes para continuar desarrollando la franquicia que lo llevó a alcanzar reconocimiento internacional .

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“Por desgracia, no es mío. Yo no soy el dueño de El juego del calamar . Netflix es titular de la propiedad intelectual , así que no es mi decisión cómo expandirla”, explicó durante el encuentro. Luego, dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar en la producción: “Algún día volveré a El juego del calamar. Cuando tenga una gran idea, haré otra”.

La producción llegó a su desenlace en 2025 , cuando se estrenó la tercera temporada y su creador confirmó que la historia no tendría nuevas continuaciones .

Por su parte, Netflix ya desarrolló una propuesta derivada titulada Squid Game: The Challenge , mientras que también surgieron rumores acerca de posibles proyectos para ampliar ese universo, como una adaptación estadounidense de la ficción.

Hwang Dong-hyuk presenta ‘K.O. Club’, su nueva película de ciencia ficción distópica

En paralelo, Hwang trabaja en K.O. Club, una película de ciencia ficción cuya trama transcurre aproximadamente dos décadas adelante, en una sociedad donde las personas con grandes fortunas tienen la posibilidad de adquirir juventud.

Frente a esa realidad, un grupo de jóvenes que atraviesa una situación económica cada vez más precaria y carece de oportunidades crea una organización denominada “Club de matar viejos”, con el objetivo de planificar homicidios contra individuos ricos e influyentes que superan los 80 años.

“Creo que el mundo está empeorando cada vez más”, aseguró Hwang acerca de la inspiración detrás del proyecto. Y acotó: “La gente vive más tiempo gracias a la tecnología y la ciencia, así que no muere. Quizás lleguen a vivir 150 años. Los ricos nunca desaparecen. Tienen el poder y el dinero en sus manos, lo que significa que la generación más joven no tiene nada que hacer: no tiene poder, ni dinero, ni trabajo”.

El cineasta advirtió que las consecuencias de esta situación entre las nuevas generaciones ya comienzan a manifestarse. Como muestra de ello, hizo referencia a “todos esos disturbios en París y en todas partes”.

Los actores de El juego del calamar que volverán a trabajar con Hwang

En K.O. Club, Hwang volverá a trabajar con intérpretes que participaron anteriormente en El juego del calamar. Entre los nombres confirmados figuran Lee Byung-hun, Park Hae-soo, Oh Jung-se (It’s Okay to Not Be Okay), Cho Yeo-jeong (Parásitos) y Kim So-jin (The Man Standing Next).

La compañía Firstman Studio, encabezada por Hwang y Kim Ji-yeon —quien también utiliza el nombre de Jenny Kim—, dio a conocer oficialmente quiénes integrarán el elenco. La filmación comenzaría durante los primeros seis meses de 2027.

El cierre de El juego del calamar con su tercera temporada estuvo vinculado a un cambio en el enfoque del relato y también a una evolución en la mirada personal de su creador. Durante el proceso de escritura de esa entrega, Hwang modificó su perspectiva y dejó de concebir la trama únicamente como una historia de revancha.

“La temporada 3 trata realmente sobre la transformación de Gi-hun y sobre cómo supera los obstáculos que se interponen en su camino”, explicó el cineasta. Además, señaló: “Quise profundizar en las preguntas fundamentales que enfrentamos, más que sus predecesoras”.

Hwang decidió darle un desenlace concluyente al recorrido de su personaje principal y descartó la posibilidad de repetir una resolución en la que Gi-hun lograra escapar de la muerte por segunda vez.

El sacrificio de Gi-hun y el mensaje que dejó el final de El juego del calamar

En el desenlace de la tercera entrega, los únicos que permanecen con vida son el protagonista y un bebé que nació mientras se desarrollaban las competencias. Ante esa situación, Gi-hun opta por entregar su propia vida para garantizar que el pequeño —símbolo de las nuevas generaciones— sea quien obtenga la victoria.

“Creo que también tenemos la responsabilidad y el deber de intentar, con todo lo que esté en nuestro poder, dejar un mundo mejor para las generaciones futuras”, expresó el director. También sostuvo: “Que el bebé saliera como ganador estaba en sintonía con el significado de El juego del calamar”.

El realizador estableció un paralelismo entre el recorrido de la ficción y el mito griego de Pandora. “La temporada 3 ilumina si todavía tenemos esperanza, y la voluntad de preservarla y proyectarla hacia el mundo”.

Desde su llegada a la pantalla en 2021, El juego del calamar se posicionó como el mayor éxito de audiencia de Netflix y, cinco años más tarde, continúa conservando ese lugar dentro del catálogo de la plataforma.

La ficción también hizo historia en los premios Emmy: fue la primera producción realizada en un idioma distinto del inglés y la primera de origen surcoreano en conseguir una nominación al Emmy Primetime. En total, recibió 14 candidaturas y se llevó seis galardones.

Por su parte, la tercera entrega sigue cosechando distinciones. Entre sus logros más recientes se encuentra el Critics Choice Award en la categoría de mejor serie en lengua extranjera.