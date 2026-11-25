Marcelo Tinelli y Ágata Lescano dejaron atrás el bajo perfil y comenzaron a mostrarse públicamente como pareja. A siete días de confirmar el romance , la deportista y flamante novia del conductor se muestran cada vez más espontáneos en sus publicaciones en redes sociales .

Luego del mensaje cargado de romanticismo que Ágata difundió durante el fin de semana, este miércoles fue abordada por un cronista de Puro Show ( El Trece ) y se refirió por primera vez ante las cámaras a su relación con el presentador.

En el diálogo, Lescano admitió que nunca antes había tenido contacto con la prensa . Si bien la aparición del periodista la tomó desprevenida, accedió a contestar algunas consultas vinculadas con su noviazgo . Al ser preguntada por el presente de la pareja luego de hacer pública la relación, contestó con pocas palabras: “ Excelente ”.

El periodista también le consultó por la publicación que la deportista había compartido en sus redes sociales el último fin de semana, donde hizo alusión a la idea del “ hilo rojo ”.

Esa referencia generó interrogantes acerca del vínculo que existía entre ellos antes de iniciar el romance y desde cuándo se conocían. “Nos conocemos hace años, pero el encuentro fue ahora”, aclaró Ágata. Ante la consulta sobre las circunstancias en las que se habían cruzado por primera vez, respondió: “En una cena hace años”.

Previamente, el cronista le preguntó si había trabajado como entrenadora personal o si alguna vez había asistido al gimnasio junto a una de las antiguas parejas de Tinelli. La consulta desconcertó a Ágata, quien manifestó: “¿Cómo con una expareja? No te entiendo”. Después de que el periodista aclarara el sentido de la pregunta e incluyera a las hijas del conductor, la deportista respondió de forma tajante: “No”.

En otro tramo de la entrevista, Lescano confirmó que volvió a coincidir con Tinelli en el gimnasio. “Nos encontramos ahí el año pasado, charlábamos. Y después ahí surgió”, contó al recordar cómo comenzó a gestarse el vínculo.

Cómo nació el romance entre Tinelli y Lescano

El cronista también indagó sobre quién había tomado la iniciativa para comenzar el romance y Ágata confirmó que fue Tinelli quien se animó primero: “Sí, así fue”. Más tarde, al pedirle que destacara qué aspecto del conductor le resultaba más atractivo, respondió con entusiasmo: “Todo, me gusta todo. Es un divino”. Por último, cuando le preguntaron si ambos atravesaban un buen momento sentimental, contestó: “Felices”.

Durante ese intercambio, el periodista también hizo referencia a Cande y Mica Tinelli, las hijas mayores del presentador, y quiso conocer cómo era el trato de la deportista con ellas. “Todo perfecto. Divinas ellas también. Solo palabras lindas para con ellas. Con Marce, con los chicos. Divinos”, manifestó Lescano al hablar de la familia de su pareja.

En otro momento del reportaje, surgió la cuestión de la exposición pública que supone mantener una relación sentimental con Tinelli. El periodista quiso saber si le preocupaba la repercusión mediática o la creciente visibilidad que adquiría el noviazgo. Sin embargo, Ágata descartó cualquier inquietud y expresó: “No, qué sé yo. Estoy abierta a todo, para mejor. Pero no tengo miedo. (Estoy) contenta. Viviendo la realidad con él fuera de los medios. Ahí va bien”, aseguró.

Al referirse a las razones por las que optaron por hacer pública su relación, Ágata señaló que fue algo que resolvieron entre los dos y que se dio de manera espontánea. “Es que lo decidimos. Se dio. Dijimos en algún momento que salga, que sea natural, genuino”, explicó. Por otra parte, ante la consulta sobre cuánto tiempo llevaban de novios, Lescano evitó dar precisiones en un primer momento. No obstante, después de recordar una declaración previa de Tinelli, terminó confirmando: “Un mes y días”.

Al describir la etapa que atraviesan como pareja, Ágata aseguró que están viviendo un momento muy positivo: “En una muy linda. Conocernos y disfrutar del día a día. Apostamos a todo”. También evocó una conversación que mantuvo con Tinelli cuando ella todavía se mostraba algo más reservada al comienzo del vínculo. “Él me dijo, porque yo iba medio como frenando al principio y me respondió: ‘Mirá, vamos a jugar el partido, sacamos todos los jugadores a la cancha’...Estamos enganchados los dos”, recordó.

Ágata Lescano habló de su vínculo con las hijas de Marcelo Tinelli

En otro pasaje de la charla, el cronista le transmitió que las hijas de Tinelli habían señalado que hacía bastante tiempo no lo notaban tan alegre. Frente a ese comentario, Ágata puso en contexto su relación con el conductor: “Yo no lo conozco tanto. Lo siento feliz, es algo recíproco. Los dos estamos muy contentos”.

Por último, volvió a explicar el sentido de su publicación en redes sociales sobre el concepto del “hilo rojo”. “No hubo nada. Me refería a nuestro vínculo como el hilo rojo que apareció hace años y nunca se había dado el encuentro emocional. Por eso hice referencia a eso, porque en algún momento lo hablamos los dos”, concluyó.

Tras haberse cruzado por primera vez hace varios años y volver a coincidir tiempo después, esta vez en circunstancias que dieron lugar al romance, Marcelo Tinelli y Ágata Lescano resolvieron hacer visible su relación. La deportista describió el presente sentimental que comparten como una etapa “muy linda”, aseguró que la felicidad es mutua y destacó que ambos optaron por comprometerse con esta historia, sin dejar que las dudas frenen el vínculo y priorizando cada momento juntos.