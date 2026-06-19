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19 de junio de 2026 - 19:41
Espectáculos

El fuerte descargo de Juana Tinelli que sacudió las redes: qué dijo

Juana Tinelli realizó una nueva publicación en redes sociales luego del conflicto protagonizado con su expareja, Bautista Cuiña, en un boliche. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El fuerte descargo de Juana Tinelli que sacudió las redes.&nbsp;

El fuerte descargo de Juana Tinelli que sacudió las redes. 

Juana Tinelli publicó un contundente mensaje en sus redes sociales para respaldar a su mamá, Paula Robles, y cuestionó los límites que, a su entender, se atraviesan al opinar públicamente sobre la salud mental de una persona.

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Juana Tinelli y un fuerte descargo en sus redes sobre la salud mental

La situación personal de Juana Tinelli quedó bajo la mirada pública luego de dos episodios que generaron repercusión: la denuncia contra Gustavo Scaglione por una supuesta amenaza de muerte y, posteriormente, la acusación contra su expareja por una presunta agresión física, aunque en ninguno de los casos realizó la ratificación correspondiente.

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Por eso, la modelo se plantó con un comunicado en Instagram en el que además buscó defender a su mamá: “La salud mental no es material de entretenimiento, ni de chimento, ni de diagnóstico público”.

“No se puede hablar de la salud emocional de una persona con tanta liviandad, con tanta impunidad y con tanta crueldad, como si detrás no hubiera una vida real”, continuó.

Juanita enfatizó: “Opinar no habilita a inventar. Tener un micrófono, una cuenta o una cámara no convierte a nadie en profesional de la salud mental”.

“Y diagnosticar, insinuar o instalar versiones sobre el estado emocional de alguien sin conocimiento, sin autoridad y sin responsabilidad es violencia”, explotó.

Ahí enfureció: “No voy a discutir mi vida ni la de mi mamá en el terreno de la agresión. Pero sí voy a marcar este límite con absoluta claridad: basta de usar la salud mental como arma para humillar, ensuciar o destruir a una persona públicamente”.

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Hay temas que exigen respeto, cuidado y humanidad. Quien no puede hablar desde ahí, debería guardar silencio. Mas humanidad y amor por favor. Te amo mamá”, cerró Juana.

Tinelli acompañó su mensaje con una emotiva imagen junto a su mamá, Paula Robles, en la que aparece en brazos de ella como cuando era una niña. Con esa publicación, no solo se refirió a su propia experiencia, sino que también salió en defensa de su madre.

La publicación de Juana no tardó en recibir la respuesta de Paula Robles, quien decidió hacer público su apoyo. La exmodelo replicó el mensaje de su hija en sus historias de Instagram y le dejó una emotiva dedicatoria: “Sos muy valiente, Jua”.

Juana Tinelli reapareció en público y le tiró un palito a su ex

Juana Tinelli reapareció públicamente este jueves y fue consultada por la denuncia contra su expareja, Bautista Cuiña, a quien señaló por una presunta agresión durante una discusión ocurrida en un boliche de Costanera Norte.

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A una semana de la polémica que generó preocupación entre sus familias, la influencer habló con los periodistas que la aguardaban a la salida de la función de Sex, la propuesta creada por José María Muscari. En ese marco, aseguró que ella no realizó ninguna denuncia y lanzó una indirecta hacia el joven, quien hasta el momento mantiene silencio.

“Estoy bien. Que siga vendiendo electrodomésticos”, respondió Juana en un video difundido por las redes de LAM (América), en alusión al emprendimiento familiar de Cuiña. La frase generó repercusión en redes sociales, donde algunos usuarios la cuestionaron y la calificaron de “mantenida”.

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