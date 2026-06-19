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19 de junio de 2026 - 09:43
Jujuy.

Mundial 2026 en escuelas de Jujuy: confirmaron si se verá el partido de Argentina el lunes

El Ministerio de Educación definió cómo será la jornada escolar durante el encuentro entre Argentina y Austria, previsto para las 14 horas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
seleccion argentina alumnos hinchas

Las clases se desarrollarán con normalidad el lunes en las escuelas de Jujuy durante el partido entre la Selección Argentina y Austria por el Mundial 2026. Sin embargo, cada institución tendrá la posibilidad de organizar propuestas para que los estudiantes puedan seguir el encuentro, de acuerdo con sus recursos y la decisión de sus autoridades.

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El partido comenzará a las 14 horas, en pleno horario escolar. Carolina Riquelme, secretaria de Gestión Educativa, explicó cuál será la modalidad dispuesta por el Ministerio de Educación para esa jornada.

No habrá suspensión de clases

La funcionaria confirmó que el desarrollo de la actividad escolar no será interrumpido por el encuentro de la Selección Argentina.

Con respecto al partido del lunes, desde el Ministerio de Educación se determinó que las clases van a ser normal, no habrá suspensión de clases, señaló Con respecto al partido del lunes, desde el Ministerio de Educación se determinó que las clases van a ser normal, no habrá suspensión de clases, señaló

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No obstante, las instituciones tendrán libertad para decidir cómo acompañar el partido dentro de sus instalaciones. La posibilidad dependerá de que cuenten con los espacios, la tecnología y los medios necesarios.

“Sí la institución posibilita los espacios o tiene la tecnología o forma de que lo puedan ver mientras dure el partido y después las clases se desarrollan de manera normal”, explicó.

Propuestas educativas vinculadas al Mundial

Además de habilitar la transmisión del encuentro, las escuelas podrán desarrollar actividades pedagógicas relacionadas con el Mundial 2026.

Según indicó Riquelme, se pueden presentar proyectos que articulen distintas áreas y aprovechen el interés que genera la competencia.

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Los estudiantes deberán permanecer en las escuelas

Durante el horario del partido, los alumnos continuarán bajo la responsabilidad de cada institución educativa. Por ese motivo, no podrán retirarse ni salir a la calle para ver el encuentro fuera del establecimiento.

Los chicos quedan bajo responsabilidad de la institución por lo que no pueden salir a las calle, en las escuelas deben estar dentro de las escuelas en toda la provincia. Los chicos quedan bajo responsabilidad de la institución por lo que no pueden salir a las calle, en las escuelas deben estar dentro de las escuelas en toda la provincia.

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