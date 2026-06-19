Nico Occhiato rompió el silencio tras la polémica en Luzu TV y explicó las medidas que tomó

El jueves estuvo marcada por una fuerte polémica en el universo del streaming , a partir de una información que resultó ser falsa : el supuesto fallecimiento del padre de Lionel Messi . La versión fue difundida sin confirmación previa por Florencia Peña durante el ciclo El Show del Verano de Luzu TV, medio perteneciente a Nico Occhiato .

Este hecho desató una ola de repercusiones y abrió un intenso debate tanto en redes sociales como en medios de comunicación de distintos países. Nicolás Occhiato , conductor y dueño de la señal, difundió un mensaje oficial en el que informó la salida de las personas involucradas en el episodio y confirmó la renuncia de Florencia Peña .

Al día siguiente, al comenzar su programa, decidió referirse públicamente a la situación. “ Obviamente , vamos a arrancar distinto. Voy a decir algo cortito de todo lo que pasó ayer y después vamos a hacer un programa totalmente normal como siempre, porque nos debemos a nuestro público y eso es lo que espera cuando nos pone”, expresó Occhiato en la apertura de Nadie dice nada .

Para el canal, lo ocurrido durante la jornada del jueves tuvo una relevancia considerable . Por ese motivo, Occhiato tomó rápidamente la iniciativa y asumió públicamente la responsabilidad como principal referente de la plataforma.

“Uno como cabeza de canal, como cabeza de grupo, tiene que tomar decisiones, tiene un costo tener un canal, tiene un montón de privilegios, un montón de beneficios, un montón de cosas lindas que nos pasan todo el tiempo, como por ejemplo la comunidad que tenemos, que es lo más lindo que tenemos. Y también tiene costos que uno tiene que afrontar como responsable de un canal”, comentó el conductor.

El comunicado oficial de la familia Messi.

"El responsable soy yo del canal"

El conductor admitió que se trató de una equivocación y remarcó que, frente a situaciones de este tipo, corresponde asumir responsabilidades y brindar respuestas. “Uno tiene que tomar decisiones, hay errores... errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, después, el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal”, señaló.

Además, explicó que la primera medida fue comunicarse con quienes correspondía y ofrecer las disculpas pertinentes. “Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien”, afirmó Occhiato.

El episodio también fue utilizado para reafirmar la postura del canal frente a su audiencia. Occhiato hizo hincapié en la necesidad de distinguir entre una equivocación y una acción realizada con intención de perjudicar. “Cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche, como lo fue, repito, yo tengo que tomar decisiones, como las tomé, como cabeza de canal”, sostuvo.

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña.

Asimismo, frente al público, destacó que la actuación del canal estuvo guiada por la buena intención y consideró que eso fue comprendido por quienes siguen sus contenidos. “Cuando uno se equivoca, pide disculpas y cuando es con cero mala leche, como lo fue, la comunidad entiende y banca y va a bancar siempre”, afirmó.

¿Posible impacto comercial de Luzu TV?

Respecto del impacto comercial que pudo haber tenido la polémica, Occhiato fue contundente. “Para quienes festejaban pensando que era el final de Luzu, les digo que ninguna marca se fue, seguimos trabajando, vamos a continuar cubriendo los partidos y muchas de las cosas que circularon también eran falsas”, aseguró.

La secuencia que derivó en toda la controversia comenzó en El Show del Verano, ciclo encabezado por Florencia Peña junto a Marley, quien se encuentra en Estados Unidos siguiendo de cerca el Mundial 2026.

En medio de la emisión, Peña frenó la conversación para comunicar una información que tomó por sorpresa a todos los presentes: “Escuchá, no quiero darle una mala, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi. ¿Pero fue de golpe o qué pasó? ¿Qué data hay, Magui? En el medio del mundial. Se va a tener que ir”.

Nico Occhiato apuntó contra Flor Peña en relación al padre de Messi y anticipó que habrá sanciones.

La versión había sido difundida sin ninguna comprobación previa, algo que de inmediato despertó cuestionamientos entre los integrantes del programa y el equipo de producción. Pocos minutos más tarde, Peña corrigió sus dichos en vivo: “Chicos hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas”. A continuación, una de las productoras remarcó que se trataba únicamente de trascendidos y que no existía ninguna confirmación oficial sobre el tema.

Peña reconoció sentirse confundida ante la dinámica con la que circula la información en la actualidad. Explicó que recibió el dato a través de su auricular y que no había tenido oportunidad de verificarlo por su cuenta. “Me tiraron por acá (en referencia al auricular), pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Leés algo y lo tenés que poner todo en tela de juicio. Y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas, la verdad”, manifestó.

Embed "Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Desde la producción acompañaron las disculpas y aclararon que la información había sido mencionada antes de completar el proceso de verificación correspondiente. “Lo dijeron antes de terminar de chequearlo y hay rumores, pero no está nada confirmado”, explicaron.

Lo ocurrido durante la transmisión en vivo terminó abriendo una discusión más amplia sobre la difusión de noticias falsas y la velocidad con la que se propagan determinados contenidos. En ese contexto, Occhiato aprovechó su mensaje público para compartir una reflexión sobre el tema: “Tanto se habló, tanto se habló de fake news y lo único que hubo ayer fue divulgación de más fake news, de un montón de cosas que se dijeron que eran erróneas. Entonces, le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca. Porque sí, se equivocó, se pidió disculpas, pero el que se jacta de eso generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie tampoco”.

Dentro de Luzu, la respuesta fue rápida y contempló tanto medidas puertas adentro como mensajes dirigidos a la audiencia. En ese contexto, Nicolás Occhiato destacó la importancia del vínculo construido con quienes siguen la señal y sostuvo que ese respaldo es uno de los principales activos del proyecto. “Hay algo que tenemos nosotros que por ahí todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta desde dónde hablamos”, afirmó.

Al finalizar su descargo, volvió a remarcar cuál fue la posición adoptada por la señal. “Se pidieron las disculpas, está todo más que bien y eso es lo más importante. Después yo tomé la decisión que creía que tenía que tomar como cabeza de Luzu”, señaló una vez más.

Messi y Jorge, juntos.

Acto seguido, buscó dar por cerrado el tema y retomar la dinámica habitual del programa. “Subí la música y vamos a hacer el programa como siempre, porque eso es lo que quiere la gente”, expresó antes de continuar con el desarrollo normal de Nadie dice nada.