El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi

La familia de Lionel Messi confirmó este jueves que Jorge, papá del capitán de la Selección Argentina, está bajo tratamiento médico por una enfermedad y pidió “responsabilidad y prudencia” con la información brindada al respecto.

Jorge Messi, de 68 años, se encuentra “bajo seguimiento” con un pronóstico “favorable” dentro del cuadro que presenta, según el mensaje divulgado por la representación del futbolista.

La aclaración de la familia se produjo como reacción a los fuertes rumores que circularon sobre su estado de salud en las últimas horas y después de que el propio Messi revelara haber pasado “días difíciles” tras su debut en el Mundial 2026.

La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada. La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada. En la misma línea, recomienda que “cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”. El comunicado completo de la familia Messi comunicado de la familia messi

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