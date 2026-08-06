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6 de agosto de 2026 - 07:37
Mundo.

Pescadores encontraron un perro atado, lo rescataron y fueron virales: "Lo tiraron ahí"

Hombres del canal “Pesca Urbana - Cristian Malloni” encontraron al animal inmovilizado durante una travesía, lo liberaron y compartieron el momento en redes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pescadores hallaron un perro atado en una barranca y lo rescataron en plena travesía.

Pescadores hallaron un perro atado en una barranca y lo rescataron en plena travesía.

Un equipo de pescadores que recorría el río Paraná a bordo de una embarcación se encontró con una escena inesperada: un perro sujeto con una cuerda en una zona de barranca, situación que uno de los integrantes del grupo interpretó como un evidente acto de abandono y maltrato animal.

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El momento del rescate quedó grabado y posteriormente fue compartido en el canal de YouTubePesca Urbana - Cristian Malloni”, donde la publicación recibió numerosos mensajes de apoyo y reconocimiento por parte de los usuarios.

El perro movió la cola y fue una señal de alerta

El registro audiovisual permite observar cómo los ocupantes de la lancha interrumpen su recorrido al advertir la presencia del animal sujetado en la costa. Uno de los pescadores baja de la embarcación, se acerca hasta el lugar, corta la cuerda que lo mantenía retenido y finalmente logra trasladarlo a bordo. “Mueve la cola, pobrecito”, expresó al momento de acercarse por primera vez al perro.

Ya dentro de la embarcación, el animal fue contenido por los pescadores, quienes comenzaron a acariciarlo y, al notar que posiblemente llevaba bastante tiempo sin alimentarse, decidieron darle media milanesa para que pudiera comer algo.

“Me parece que lo abandonaron”, comentó uno de los integrantes del grupo en la grabación, luego de analizar la zona solitaria en la que habían encontrado al perro.

El responsable del canal también compartió su propia interpretación sobre lo ocurrido y sostuvo: “Sospecho que lo tiraron ahí, que lo abandonaron. Si alguien conoce a este perro y conocen al que lo tenía, saben que no es bueno, no es buena persona. Es malo”.

Tras el rescate, los pescadores decidieron llamar al animal “Pellegrini” y el perro acompañó al grupo durante un tramo del recorrido que realizaron por distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

La repercusión en redes tras el video del rescate

La difusión del video provocó una fuerte repercusión entre los seguidores de “Pesca Urbana - Cristian Malloni”. La mayoría de los usuarios que dejaron sus mensajes destacaron la actitud del creador del canal, valoraron la decisión de ayudar al perro y consideraron el rescate como una muestra de compromiso frente a un posible caso de abandono y maltrato animal.

“Buenísimo que hayan rescatado y encontrado un hogar al perri abandonado”, “A personas como vos que rescatan perros les llega lo mejor de la vida”, “Sos enorme Cristian... Gracias por no hacer los ojos para otro lado y rescatar a ese perrito” y “Me hicieron llorar, Dios los bendiga”, son algunos de los mensajes recibidos.

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