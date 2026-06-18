jueves 18 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de junio de 2026 - 18:32
Jujuy.

En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada

En un barrio de San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada. Fue cerca de la pasarela que conecta Campo Verde con Chijra.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada

En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada

La División Explosivos intervino por el hallazgo de un elemento en Avenida Costanera, a la altura de la pasarela que conecta los barrios Campo Verde y Chijra, en San Salvador de Jujuy. Tras el operativo, se confirmó que el objeto no representaba riesgo para la comunidad.

Lee además
Lanzaron un explosivo contra la diputada Gladys Aurora López en Honduras.  
Mundo.

Atacaron con un explosivo a una diputada en Honduras: el video
Encontraron un explosivo en una finca rural de Tartagal
Salta.

Encontraron un explosivo en una finca rural de Tartagal

La intervención estuvo a cargo de personal especializado de la División Explosivos de la Dirección General de Bomberos, que se desplazó al lugar luego de recibir una alerta telefónica. Al llegar aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes y dispusieron el aislamiento preventivo del lugar.

Luego realizaron una inspección controlada del objeto con los medios técnicos necesarios. Tras las tareas operativas, se determinó que el elemento hallado era un contenedor de granada de fusil antitanque FM MK-3 calibre 40 mm. Según informaron, el contenedor se encontraba vacío, sin carga explosiva ni componentes activos en su interior.

En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada
En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada

En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada

Inspeccionaron la zona en San Salvador de Jujuy

Después de identificar el objeto, el personal especializado realizó una inspección exhaustiva en las inmediaciones del lugar. El operativo abarcó un radio aproximado de 50 metros con el objetivo de descartar la presencia de otros elementos similares.

La búsqueda dio resultado negativo y no se encontraron otros objetos de las mismas características. Finalizadas las verificaciones técnicas, Bomberos confirmó que el elemento no representaba riesgo alguno para la comunidad. La intervención concluyó sin incidentes y sin personas afectadas.

En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada
En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada

En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada

Qué hacer ante objetos sospechosos

Desde la Dirección General de Bomberos recordaron a la ciudadanía que, ante el hallazgo de objetos sospechosos o de origen desconocido, no se deben tocar ni manipular. En esos casos, se recomienda dar aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 100, correspondiente a la División Explosivos de la Dirección General de Bomberos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Atacaron con un explosivo a una diputada en Honduras: el video

Encontraron un explosivo en una finca rural de Tartagal

TikTok: la explosiva reacción de un futuro papá al descubrir que el bebé será varón

Encontraron un explosivo de uso de guerra en Alto Comedero

Terrenos sin desmalezar en San Salvador de Jujuy: analizan subir las multas

Lo que se lee ahora
Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA  video
Jujuy.

Rige alerta amarilla por vientos en Jujuy: para cuándo y qué zonas estarán afectadas

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

En San Salvador de Jujuy los autos eléctricos e híbridos pagarán patente
Impuestos.

En San Salvador de Jujuy los autos eléctricos e híbridos pagarán patente

Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial  video
Demoras.

Imposible patentar una moto en San Salvador de Jujuy: habría hasta 6.000 unidades sin papeles

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador 
Jujuy.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este jueves

De Tilcara al Mundial. video
Pasión.

De Tilcara al Mundial 2026: jujeños presentes en el debut de la Selección Argentina

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi
Mundo.

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel