En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada

La División Explosivos intervino por el hallazgo de un elemento en Avenida Costanera, a la altura de la pasarela que conecta los barrios Campo Verde y Chijra, en San Salvador de Jujuy. Tras el operativo, se confirmó que el objeto no representaba riesgo para la comunidad.

La intervención estuvo a cargo de personal especializado de la División Explosivos de la Dirección General de Bomberos, que se desplazó al lugar luego de recibir una alerta telefónica. Al llegar aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes y dispusieron el aislamiento preventivo del lugar.

Luego realizaron una inspección controlada del objeto con los medios técnicos necesarios. Tras las tareas operativas, se determinó que el elemento hallado era un contenedor de granada de fusil antitanque FM MK-3 calibre 40 mm. Según informaron, el contenedor se encontraba vacío, sin carga explosiva ni componentes activos en su interior.

En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada Inspeccionaron la zona en San Salvador de Jujuy Después de identificar el objeto, el personal especializado realizó una inspección exhaustiva en las inmediaciones del lugar. El operativo abarcó un radio aproximado de 50 metros con el objetivo de descartar la presencia de otros elementos similares. La búsqueda dio resultado negativo y no se encontraron otros objetos de las mismas características. Finalizadas las verificaciones técnicas, Bomberos confirmó que el elemento no representaba riesgo alguno para la comunidad. La intervención concluyó sin incidentes y sin personas afectadas. En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada Qué hacer ante objetos sospechosos Desde la Dirección General de Bomberos recordaron a la ciudadanía que, ante el hallazgo de objetos sospechosos o de origen desconocido, no se deben tocar ni manipular. En esos casos, se recomienda dar aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 100, correspondiente a la División Explosivos de la Dirección General de Bomberos.

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