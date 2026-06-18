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18 de junio de 2026 - 07:11
Pasión.

De Tilcara al Mundial 2026: jujeños presentes en el debut de la Selección Argentina

Los hinchas hablaron con Canal 4 tras conseguir entradas a último momento y vivir desde adentro el triunfo argentino en el debut.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
De Tilcara al Mundial.

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En diálogo con Canal 4, contaron cómo fue la experiencia de buscar tickets hasta minutos antes del partido y terminar dentro de la cancha para ver el triunfo argentino. “Lo buscamos hasta lo último. Una hora antes de entrar al partido nosotros no teníamos posibilidades”, relataron.

De Tilcara al Mundial.
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Consiguieron entradas a último momento

Los hinchas habían llegado con la ilusión de estar cerca del debut de Argentina, aunque sabían que conseguir una entrada no sería fácil. Sin embargo, decidieron intentarlo hasta el final.

“Nosotros pensábamos venir a la cancha. Terminamos viniendo a la cancha, terminamos entrando al partido y terminamos con tres goles”, contaron entre risas y emoción.

La alegría fue doble: no solo lograron ingresar, sino que además pudieron ver una victoria argentina en el primer partido del Mundial.

De Tilcara al Mundial.
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La bandera de Tilcara, presente en el estadio

Otro de los momentos especiales fue la presencia de la bandera de Tilcara, que según contaron se vio durante el partido y generó mucha repercusión entre quienes seguían la transmisión y las redes sociales.

“Entré contento por eso, porque tuvimos la oportunidad de llegar a esos lugares y poner una bandera que se veía perfecta”, expresaron. Los jujeños destacaron que, durante el partido, estuvieron prácticamente desconectados, sin batería y sin señal, por lo que recién después pudieron tomar dimensión de la repercusión que había tenido la bandera.

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“Parecía un sueño”

La experiencia fue inolvidable para los hinchas, que remarcaron la emoción de ver el debut argentino en una Copa del Mundo.

“Uno entraba y ya pensaba en cumplir un sueño. Veo el debut de Argentina. Después Messi frota la lámpara, metés tres goles y decís: ¿qué más puedo pedir?”, expresaron.

De Tilcara al Mundial.
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También contaron que planean seguir acompañando a la Selección y que buscarán conseguir entradas para los próximos partidos, aunque remarcaron que los precios de reventa son muy elevados.

Según indicaron, para los encuentros de Argentina los valores pueden estar por encima de los 1.200 o 1.500 dólares, mientras que en otros partidos los montos suelen ser más bajos.

La solidaridad mundialista

Durante la entrevista, los jujeños también destacaron la solidaridad que encontraron durante el viaje. Contaron que fueron recibidos por personas que los ayudaron y les ofrecieron alojamiento, en medio de una experiencia atravesada por la pasión futbolera.

“En todos lados hay gente que empatiza y comparte la misma pasión. En un Mundial suceden cosas que no suceden en ningún otro momento”, señalaron.

Los hinchas agradecieron el acompañamiento y aseguraron que seguirán llevando la bandera de Tilcara en este camino mundialista, con la ilusión de que Jujuy siga estando presente junto a la Selección Argentina.

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