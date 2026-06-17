Mundial 2026: Inglaterra venció a Croacia en un partidazo

Inglaterra venció 4-2 a Croacia por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un partido cargado de emociones, goles y cambios constantes en el marcador.
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Harry Kane marcó un doblete, Bellingham y Rashford completaron la victoria inglesa en un duelo intenso que tuvo seis goles.
Inglaterra venció 4-2 a Croacia por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un partido cargado de emociones, goles y cambios constantes en el marcador.
El equipo inglés golpeó rápido en el primer tiempo. A los 11 minutos, Harry Kane abrió el marcador desde el punto penal y puso el 1-0 para Inglaterra.
Croacia encontró el empate a los 35 minutos con un golazo de Baturina. La jugada nació de una buena acción colectiva, terminó con un pase atrás y un fuerte remate que dejó sin respuestas al arquero inglés.
Sin embargo, Inglaterra volvió a ponerse en ventaja a los 41 minutos. Declan Rice ejecutó un córner preciso y Kane apareció en el área con un gran cabezazo para marcar el 2-1.
Cuando parecía que Inglaterra se iba al descanso arriba en el marcador, Croacia volvió a empatar. A los 45+5 minutos, Nusa puso el 2-2 tras un pelotazo filtrado que bajó Perisic para la llegada del atacante, que definió bien ante la salida del arquero.
En el arranque del segundo tiempo, Inglaterra volvió a golpear. Apenas al minuto del complemento, Jude Bellingham protagonizó una gran corrida por la derecha y sacó un remate cruzado que se metió después de golpear en el palo para el 3-2.
Croacia intentó mantenerse en partido, pero Inglaterra encontró el cuarto sobre el cierre. A los 39 minutos del segundo tiempo, Marcus Rashford recibió por la izquierda, amagó, dejó en el camino a su marcador y definió con un remate cruzado para sellar el 4-2.
Con este resultado, Inglaterra sumó sus primeros tres puntos en el Grupo L y arrancó con fuerza su camino en el Mundial 2026. La zona se completará este miércoles a las 20 con el partido entre Ghana y Panamá.
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