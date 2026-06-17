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17 de junio de 2026 - 19:08
Fútbol.

Mundial 2026: Inglaterra venció a Croacia en un partidazo

Harry Kane marcó un doblete, Bellingham y Rashford completaron la victoria inglesa en un duelo intenso que tuvo seis goles.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Mundial 2026: triunfo de Inglaterra ante Croacia.

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El equipo inglés golpeó rápido en el primer tiempo. A los 11 minutos, Harry Kane abrió el marcador desde el punto penal y puso el 1-0 para Inglaterra.

Croacia reaccionó, pero Kane volvió a aparecer

Croacia encontró el empate a los 35 minutos con un golazo de Baturina. La jugada nació de una buena acción colectiva, terminó con un pase atrás y un fuerte remate que dejó sin respuestas al arquero inglés.

Sin embargo, Inglaterra volvió a ponerse en ventaja a los 41 minutos. Declan Rice ejecutó un córner preciso y Kane apareció en el área con un gran cabezazo para marcar el 2-1.

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Cuando parecía que Inglaterra se iba al descanso arriba en el marcador, Croacia volvió a empatar. A los 45+5 minutos, Nusa puso el 2-2 tras un pelotazo filtrado que bajó Perisic para la llegada del atacante, que definió bien ante la salida del arquero.

Bellingham y Rashford liquidaron el partido

En el arranque del segundo tiempo, Inglaterra volvió a golpear. Apenas al minuto del complemento, Jude Bellingham protagonizó una gran corrida por la derecha y sacó un remate cruzado que se metió después de golpear en el palo para el 3-2.

Croacia intentó mantenerse en partido, pero Inglaterra encontró el cuarto sobre el cierre. A los 39 minutos del segundo tiempo, Marcus Rashford recibió por la izquierda, amagó, dejó en el camino a su marcador y definió con un remate cruzado para sellar el 4-2.

Con este resultado, Inglaterra sumó sus primeros tres puntos en el Grupo L y arrancó con fuerza su camino en el Mundial 2026. La zona se completará este miércoles a las 20 con el partido entre Ghana y Panamá.

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