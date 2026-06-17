Mundial 2026 y la polémica por Lionel Messi y un periodista español

Lionel Messi brilló con tres goles en el Mundial 2026 y un periodista español apuntó contra el arbitraje

Lionel Messi tuvo una actuación brillante en el debut de Argentina en el Mundial 2026 , pero su triplete ante Argelia también generó una polémica inesperada en España. El periodista Edu Aguirre cuestionó una jugada puntual del primer tiempo y sostuvo que el capitán argentino debió haber sido expulsado .

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, comenzó la defensa del título con un triunfo 3 a 0 en el Kansas City Stadium . Messi convirtió los tres goles, se llevó la pelota y fue elegido como el mejor jugador del partido, en una noche que volvió a ponerlo en el centro de la escena mundial.

Pese al gran rendimiento del capitán argentino, el periodista español Edu Aguirre, conocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo, eligió enfocar su análisis en una infracción de Messi sobre el defensor argelino Aissa Mandi .

Lionel Messi brilló con tres goles en el Mundial 2026 y un periodista español apuntó contra el arbitraje Lionel Messi brilló con tres goles en el Mundial 2026 y un periodista español apuntó contra el arbitraje

La acción ocurrió a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Argentina ganaba 1 a 0. Messi disputó una pelota dividida, perdió la posición y terminó impactando con los tapones sobre el gemelo de Mandi. El propio futbolista argentino pidió disculpas de inmediato, mientras el banco de Argelia reclamó la tarjeta roja. El árbitro principal no sancionó con tarjeta y el VAR tampoco intervino, por lo que Messi continuó en cancha.

En el programa El Chiringuito de Jugones, Aguirre realizó un análisis provocador sobre la jugada y apuntó contra el arbitraje. “Tiene mérito, con 38 años meter 3 goles contra Argelia, muy bien. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Hay que tener tranquilidad”, comenzó diciendo.

Luego, elevó el tono de su crítica: “No me quiero calentar, pero es demasiado evidente, hermano. Todos vimos cómo Argentina ganó el Mundial pasado con siete penales en siete partidos. Lo tenían que echar”.

El periodista insistió en que, si la jugada hubiera sido protagonizada por otro futbolista, la sanción habría sido distinta. “Si es cualquier otro de los 21 jugadores que estaba en el campo que hace eso y no se llama Messi lo echan. No pasa nada, y me parece muy bien que la FIFA quiera respetar a las leyendas del fútbol mundial, pero es roja”, sostuvo.

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La mirada arbitral sobre la jugada

La acción también generó análisis desde el punto de vista reglamentario. El experto arbitral Miguel Scime explicó que la infracción no configuraba los parámetros necesarios para una expulsión. “Es cierto que esa entrada generó debate inmediato respecto de la sanción disciplinaria que correspondía aplicar, pero debe ser considerada una falta temeraria desde una mirada estrictamente reglamentaria”, señaló. Según su interpretación, lo correcto era sancionar tiro libre directo y mostrar tarjeta amarilla al capitán argentino.

Lo que viene para Argentina en el Mundial 2026

Tras la victoria ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda el lunes 22 de junio, cuando enfrente a Austria en Dallas por la segunda fecha del Grupo J. Luego, la Selección cerrará su participación en la fase de grupos frente a Jordania, cinco días más tarde.