Mundial 2026: tarde libre para el plantel tras el triunfo en su debut mundialista

La Selección Argentina realizó su primer entrenamiento luego del triunfo 3 a 0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 . Una de las imágenes destacadas de la jornada fue la presencia de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez junto al grupo que trabajó con mayor intensidad.

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Los futbolistas que fueron titulares realizaron tareas regenerativas, pero permanecieron cerca de sus compañeros acompañando la práctica desde un costado del campo.

Otro de los jugadores que trabajó de manera diferenciada fue Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero llegó al Mundial tras recuperarse de una fractura en el dedo anular de la mano derecha sufrida antes de la final de la Europa League.

El marplatense reveló que decidió no operarse para poder estar presente en la Copa del Mundo y destacó el trabajo realizado junto al cuerpo médico y los preparadores físicos de la Selección para llegar en condiciones al debut.

La decisión de Scaloni para el plantel, tras la victoria

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Una vez finalizada la práctica, Lionel Scaloni tomó una decisión que fue bien recibida por el plantel: otorgó la tarde libre a todos los jugadores para que pudieran compartir tiempo con sus familias.

La medida tuvo como objetivo descomprimir la exigencia física y emocional luego del estreno mundialista y favorecer la recuperación de cara a los próximos compromisos.

image Mundial 2026: Tarde libre para el plantel y la decisión de Scaloni después de la victoria

Mundial 2026: Austria, el próximo rival

Argentina volverá a presentarse el próximo 22 de junio frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, escenario que también albergará el tercer partido de la Albiceleste ante Jordania.

El cuerpo técnico ya comenzó a planificar ese compromiso con la intención de dar un nuevo paso hacia la clasificación a la siguiente ronda.

La Asociación del Fútbol Argentino decidió mantener al plantel instalado en Kansas City durante la fase de grupos para evitar traslados y optimizar los tiempos de recuperación.

Desde allí, la Selección continuará su preparación en medio de las altas temperaturas que caracterizan esta época del año en Estados Unidos.

Un antecedente favorable ante Austria

Argentina y Austria nunca se enfrentaron en una Copa del Mundo. Sin embargo, registran dos amistosos en su historial: una victoria albiceleste por 5 a 1 en 1980 y un empate 1 a 1 en la antesala del Mundial de Italia 1990.

Ahora, ambos seleccionados volverán a cruzarse con un objetivo mucho más importante, acercarse a la clasificación en el Mundial 2026.