La pasión mundialista volvió a unir a miles de argentinos en el inicio de la Copa del Mundo 2026, y Jujuy tuvo su lugar destacado en las tribunas. Durante la goleada de la Selección Argentina ante Argelia , las cámaras de televisión captaron una bandera de Tilcara que se lució entre los hinchas albicelestes presentes en el estadio de Kansas.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp de la provincia, donde los jujeños celebraron la presencia de uno de los símbolos más representativos de la Quebrada de Humahuaca en el escenario deportivo más importante del planeta.

Jujuy presente en las tribunas del estadio en Kansas para el debut de la Argentina

Jujuy presente en las tribunas del estadio en Kansas para el debut de la Argentina

La enseña, ubicada en una de las cabeceras del estadio, llevaba la inscripción "Tilcara al Mundial" y se encontraba junto a otras banderas argentinas de distintas localidades del país.

Durante varios pasajes del encuentro, la transmisión oficial mostró el sector donde se encontraba el público argentino, permitiendo que el nombre de la localidad jujeña fuera visto por millones de espectadores alrededor del mundo.

La bandera se convirtió en una de las postales más comentadas entre los hinchas de la provincia, que siguieron atentamente el debut del seleccionado nacional.

Junto a ciudades de todo el país

En las imágenes también pudieron observarse otras banderas de ciudades argentinas, entre ellas una de Mar del Plata. Sin embargo, la presencia de Tilcara llamó especialmente la atención por representar a Jujuy en una competencia que reúne a fanáticos de todos los continentes.

La aparición del emblema jujeño ratifica una tradición que se repite en cada Mundial: los hinchas argentinos llevan los nombres de sus pueblos, ciudades y provincias a cada rincón del planeta para acompañar a la Selección.

La Scaloneta arrancó con el pie derecho

La presencia jujeña coincidió con una noche perfecta para la Albiceleste. Con un Lionel Messi inspirado, autor de los tres goles del encuentro, Argentina venció 3 a 0 a Argelia y comenzó de la mejor manera su camino en el Mundial 2026.

Mientras la Selección celebraba dentro del campo de juego, los hinchas argentinos aportaban color y aliento desde las tribunas. Entre ellos, Jujuy también tuvo su espacio, representada por una bandera que llevó el nombre de Tilcara a una audiencia global.

Perico también tuvo representación en las tribunas

La presencia jujeña en el estadio no se limitó a Tilcara. Entre los hinchas argentinos también pudo verse una bandera del Club Atlético Talleres de Perico, uno de los equipos más representativos del fútbol provincial. El emblema apareció en distintos sectores de las tribunas, reflejando el orgullo de los simpatizantes que viajaron miles de kilómetros para acompañar a la Selección Argentina en su debut mundialista.

Además, una pareja oriunda de Perico aprovechó la ocasión para exhibir una bandera con el nombre de su ciudad, sumándose a la tradicional costumbre de los argentinos de mostrar los colores y la identidad de sus lugares de origen en los grandes eventos deportivos. De esta manera, Perico también quedó representada en una jornada histórica para la Albiceleste, llevando el nombre de Jujuy a uno de los escenarios más importantes del fútbol internacional.