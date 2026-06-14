Sikuris en Tilcara: fotos del encuentro escolar del NOA

El Encuentro Escolar de Sikuris del NOA reunió ayer sábado 13 de junio en Tilcara a estudiantes, docentes y bandas escolares de Jujuy y Tucumán. La jornada fue organizada por la Banda de Sikuris del Colegio Secundario de Arte N°49 y puso en valor la música, la identidad y la tradición andina.

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Tilcara fue escenario de una propuesta educativa y cultural que reunió a escuelas del NOA alrededor de una expresión profundamente ligada a la Quebrada: la música de sikuris. Con instrumentos, estandartes, bombos, ponchos y vestimenta tradicional, estudiantes y docentes caminaron por las calles del pueblo compartiendo sonidos, colores e historias.

El encuentro se realizó durante el sábado 13 de junio y tuvo como eje la participación de jóvenes de distintas instituciones educativas. Entre las imágenes de la jornada se puede ver a delegaciones escolares con sus banderas, grupos de estudiantes tocando instrumentos y docentes acompañando una actividad que fue mucho más que una presentación musical.

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La propuesta fue impulsada por la Banda de Sikuris del Colegio Secundario de Arte N°49 de Tilcara, institución que desde hace años sostiene un trabajo vinculado a la música popular, la formación artística y la construcción comunitaria. En la previa, desde la organización habían destacado que el encuentro buscaba generar un espacio de intercambio entre escuelas de la región y también con una institución de Tucumán.

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Tilcara y la fuerza de la música escolar

Las postales del encuentro muestran a estudiantes con sikus, bombos y estandartes recorriendo las calles de Tilcara, en un marco donde la música funcionó como punto de unión entre distintas comunidades educativas. También se observaron delegaciones de escuelas de la región, con carteles identificatorios y elementos propios de cada institución.

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Uno de los aspectos centrales de la actividad fue el valor pedagógico de la experiencia. El encuentro permitió que los chicos compartieran saberes, escucharan a otros grupos y participaran de una propuesta que vincula educación, territorio e identidad cultural.

En Tilcara, la música de sikuris tiene una presencia fuerte en la vida comunitaria y en celebraciones populares de la región. Por eso, este tipo de espacios permite que las nuevas generaciones se acerquen a una tradición que forma parte de la memoria colectiva de la Quebrada y del NOA.

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La jornada también dejó una serie de imágenes cargadas de sentido: estudiantes tocando en grupo, jóvenes sosteniendo banderas escolares, docentes acompañando el recorrido y familias observando una expresión cultural que atraviesa generaciones.

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El Encuentro Escolar de Sikuris del NOA volvió a mostrar cómo la escuela puede convertirse en un puente entre el aula, la comunidad y las raíces culturales. En las calles de Tilcara, la música fue protagonista de una jornada donde la educación pública, el arte y la identidad andina caminaron juntos.

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