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28 de marzo de 2026 - 09:07
Jujuy.

Los pequeños sikuris y su devoción por la Virgen de Punta Corral desde niños

La devoción a la Virgen de Punta Corral volvió a movilizar a miles de jujeños de todas las edades que ascienden al cerro para agradecer y hacer sus pedidos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Mini sikuris.

Mini sikuris.

En el marco de una de las manifestaciones de fe más importantes del norte argentino, miles de peregrinos y bandas de sikuris ya comenzaron a subir hacia Punta Corral para visitar a la Virgen. Algunos lo hacen para agradecer por favores recibidos y otros para renovar pedidos en una tradición profundamente arraigada en la provincia.

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Cada año, la peregrinación a Punta Corral convoca a una multitud y se transforma en una de las expresiones religiosas y culturales más fuertes de Jujuy, y como siempre además de los peregrinos, una gran cantidad de bandas de sikuris inició su recorrido, aportando el sonido característico que acompaña esta celebración.

Mateo y Thian, los pequeños sikuris que suben con emoción

Entre quienes participan de esta muestra de fe también hay niños que forman parte de las bandas. Uno de ellos es Mateo, de 10 años, que contó su experiencia en plena subida. “Toco el bombo, hace 4 años soy integrante de la banda. Siempre vengo. El camino es lindo pero cuesta. Yo vengo preparado, traigo en una mochila ropa, zapatillas y medias. Vamos comiendo mientras subimos. Le vengo a agradecer a la Virgen”, relató.

También está Thian, de 6 años, que vive este momento por primera vez. “Es la primera vez que vengo, toco el bombo”, dijo, y expresó además que le gusta formar parte de la banda de sikuris.

Embed - MINI SIKURIS EN PUNTA CORRAL

Una tradición que une fe, cultura e identidad

La llegada de la imagen de la Virgen de Punta Corral a Tumbaya marca uno de los momentos más emotivos del calendario religioso jujeño y da inicio a las celebraciones de Semana Santa.

Además del valor espiritual, esta manifestación representa una postal única de la identidad jujeña, donde las promesas, el esfuerzo de los peregrinos y el acompañamiento musical de los sikuris forman parte de una tradición que atraviesa generaciones.

Embed - Canal 4 en vivo desde Tumbaya acompañando el ascenso de los peregrinos a Punta Corral

Canal 4 hará una cobertura especial este domingo

Este domingo, desde las 19, Canal 4 realizará una transmisión especial de la llegada de la imagen de la Virgen de Punta Corral a Tumbaya, seguida de la tradicional Misa de Ramos, que será presidida por el obispo César Fernández.

La cobertura podrá seguirse en vivo por la pantalla de Canal 4, su canal de YouTube, el diario digital TodoJujuy y también a través de la web oficial del medio.

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