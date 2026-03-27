La peregrinación a Punta Corral ya se vive con intensidad entre rezos, promesas y miles de fieles que inician el camino desde Tumbaya.
Punta Corral: la fe ya camina hacia la Virgen de Copacabana y crece la emoción en Tumbaya
Peregrinos rumbo a Punta Corral: postales de fe, esfuerzo y devoción hacia la Mamita del Cerro
La devoción por la Virgen de Copacabana de Punta Corral vuelve a reunir a peregrinos de toda la provincia y del país.
Punta Corral: la fe ya camina hacia la Virgen de Copacabana y crece la emoción en Tumbaya
Peregrinos rumbo a Punta Corral: postales de fe, esfuerzo y devoción hacia la Mamita del Cerro
La devoción por la Virgen de Copacabana de Punta Corral vuelve a reunir a peregrinos de toda la provincia y del país.
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Canal 4 en vivo desde Tumbaya acompañando el ascenso de los peregrinos a Punta Corral
Punta Corral 2026
Canal 4 en vivo desde Tumbaya acompañando el ascenso de los peregrinos a Punta Corral
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