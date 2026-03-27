27 de marzo de 2026 - 16:08
Fotos.

Peregrinos rumbo a Punta Corral: postales de fe, esfuerzo y devoción hacia la Mamita del Cerro

La peregrinación a Punta Corral ya se vive con intensidad entre rezos, promesas y miles de fieles que inician el camino desde Tumbaya.

Punta Corral: la fe ya camina hacia la Virgen de Copacabana y crece la emoción en Tumbaya Foto 1/25

Punta Corral: la fe ya camina hacia la Virgen de Copacabana y crece la emoción en Tumbaya

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Peregrinos rumbo a Punta Corral: postales de fe, esfuerzo y devoción hacia la Mamita del Cerro Foto 2/25

Peregrinos rumbo a Punta Corral: postales de fe, esfuerzo y devoción hacia la Mamita del Cerro

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La devoción por la Virgen de Copacabana de Punta Corral vuelve a reunir a peregrinos de toda la provincia y del país. Foto 3/25

La devoción por la Virgen de Copacabana de Punta Corral vuelve a reunir a peregrinos de toda la provincia y del país.

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Punta Corral: la fe ya camina hacia la Virgen de Copacabana y crece la emoción en Tumbaya Foto 4/25

Punta Corral: la fe ya camina hacia la Virgen de Copacabana y crece la emoción en Tumbaya

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Peregrinos rumbo a Punta Corral: postales de fe, esfuerzo y devoción hacia la Mamita del Cerro

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La devoción por la Virgen de Copacabana de Punta Corral vuelve a reunir a peregrinos de toda la provincia y del país. Foto 6/25

La devoción por la Virgen de Copacabana de Punta Corral vuelve a reunir a peregrinos de toda la provincia y del país.

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Punta Corral: la fe ya camina hacia la Virgen de Copacabana y crece la emoción en Tumbaya Foto 7/25

Punta Corral: la fe ya camina hacia la Virgen de Copacabana y crece la emoción en Tumbaya

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La devoción por la Virgen de Copacabana de Punta Corral vuelve a reunir a peregrinos de toda la provincia y del país. Foto 9/25

La devoción por la Virgen de Copacabana de Punta Corral vuelve a reunir a peregrinos de toda la provincia y del país.

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La devoción por la Virgen de Copacabana de Punta Corral vuelve a reunir a peregrinos de toda la provincia y del país.

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La devoción por la Virgen de Copacabana de Punta Corral vuelve a reunir a peregrinos de toda la provincia y del país. Foto 21/25

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Canal 4 en vivo desde Tumbaya acompañando el ascenso de los peregrinos a Punta Corral Foto 22/25

Canal 4 en vivo desde Tumbaya acompañando el ascenso de los peregrinos a Punta Corral

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Punta Corral 2026&nbsp; Foto 23/25

Punta Corral 2026 

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Canal 4 en vivo desde Tumbaya acompañando el ascenso de los peregrinos a Punta Corral

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