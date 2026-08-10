Aumentaron las consultas por delitos sexuales en Jujuy

La Escuela Bartolina Sisa y la asociación Juntas por la Acción realizaron una jornada de concientización en el marco del Día Nacional de la Solidaridad con Víctimas de Agresiones Sexuales , con talleres, actividades de prevención y una caminata simbólica para visibilizar una problemática que atraviesa a niños, niñas y adolescentes.

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La actividad se concretó luego de varios días de trabajo con estudiantes, donde se abordaron temas vinculados a la vulneración de derechos, delitos sexuales, protocolos de actuación y prevención . Patricia Jaldin, directora de la Escuela Bartolina Sisa, explicó que la jornada fue el cierre de un proceso que venían desarrollando junto al equipo de Celeste Cisneros.

“Los alumnos vienen trabajando ya con el equipo de Celeste Cisneros todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos, los delitos sexuales, protocolos, actuación” , señaló Jaldin, quien remarcó que la escuela tiene un papel central en la comunidad.

La directora sostuvo que la institución no puede estar ajena a situaciones que afectan directamente a las infancias y adolescencias. En ese sentido, destacó la importancia de abrir espacios de escucha, prevención y acompañamiento dentro de la escuela.

“Hay preocupación y hay instituciones como la de Celeste, como las escuelas, como las instituciones del barrio, que están preocupadas y manifiestan intenciones de ocuparse de esta problemática que es tan delicada, tan sentida y tan compleja cuando hablamos de delitos sexuales hacia nuestros niños”, expresó.

Jaldin también subrayó que la escuela cumple un rol social que va más allá de lo educativo. “Tenemos un rol muy importante en esta comunidad, atendiendo a toda la población de este barrio, y no somos ajenos a que estas problemáticas puedan suceder"

"Trabajamos acompañando, previniendo, asistiendo cuando ello sucede” "Trabajamos acompañando, previniendo, asistiendo cuando ello sucede”

Talleres, caminatas y acciones de prevención

Celeste Cisneros, de la asociación Juntas por la Acción, explicó que vienen trabajando con talleres, caminatas simbólicas e intervenciones artísticas para visibilizar la violencia sexual y promover un cambio cultural.

“Venimos trabajando dictando talleres, realizando caminatas simbólicas, intervenciones artísticas, murales, cuentos”, indicó. Además, señaló que esta iniciativa tiene vínculos con redes de sobrevivientes de violencia sexual en Latinoamérica.

Cisneros remarcó que el objetivo es cambiar una cultura que muchas veces no escucha a las infancias. “Hay una cultura que no escucha, muy adultocéntrica, que le cuesta escuchar, validar las emociones y las voces de la infancia”, expresó.

“Estamos rompiendo el silencio”

Uno de los mensajes centrales de la jornada fue acompañar a quienes todavía no pudieron hablar. Cisneros explicó que la campaña busca llegar a personas que atravesaron situaciones de violencia sexual y que aún permanecen en silencio.

“Queremos dar ese mensaje a aquellos que están en silencio aún, que se sientan solos y solas: que aquí estamos rompiendo el silencio por ellos, por ellas” “Queremos dar ese mensaje a aquellos que están en silencio aún, que se sientan solos y solas: que aquí estamos rompiendo el silencio por ellos, por ellas”

También convocó a la sociedad a involucrarse en la defensa de los derechos. “Estamos dispuestos a seguir vigilando los derechos y llamamos a la sociedad a ese sentido. Que vigilemos todos los derechos”, remarcó.

En esa línea, pidió avanzar en herramientas que acompañen mejor a las víctimas y sobrevivientes. “Que sea para adelante, para mejorar y actualizar y poner a la altura de la realidad los derechos, y no para retroceder”, expresó.

En el Día Nacional de la Solidaridad con Víctimas de Agresiones Sexuales, estudiantes participaron de talleres y una caminata.

Aumentaron las consultas

Desde la organización también advirtieron que reciben consultas de distintos puntos de la provincia y del país. Cisneros señaló que las demandas no llegan solo desde Alto Comedero, sino también desde otras zonas de Jujuy e incluso desde otras provincias.

“De todas partes de Jujuy. No solamente de Jujuy, sino también a la página se contactan de otras provincias” “De todas partes de Jujuy. No solamente de Jujuy, sino también a la página se contactan de otras provincias”

Además, advirtió que en algunos lugares no existen organizaciones que trabajen específicamente la violencia sexual. “En algunas provincias hemos detectado que no cuentan con organizaciones que abordan la violencia sexual. Somos muy poquitas las organizaciones que nos animamos a hablar”, dijo.

La referente explicó que el trabajo de Juntas por la Acción también se sostiene desde la experiencia de sobrevivientes, tanto en la prevención como en el acompañamiento durante y después del proceso judicial. En ese marco, mencionó iniciativas como el proyecto de ley Derecho al Tiempo y el acompañamiento comunitario a sobrevivientes de violencia sexual en la infancia y adolescencia.

La jornada dejó un mensaje claro: hablar, prevenir, escuchar y acompañar son pasos fundamentales frente a una problemática que exige compromiso de las escuelas, las familias, las organizaciones y toda la comunidad.

Dónde denunciar agresiones sexuales y pedir ayuda en Jujuy

Ante una situación de abuso, agresión sexual o violencia de género, la denuncia puede realizarse en la comisaría más cercana, ante la Justicia o en organismos especializados. En caso de emergencia, se debe llamar al 911. También están disponibles la Línea 144, para orientación y asistencia en situaciones de violencia de género, y la Línea 102 en Jujuy, destinada a la escucha, contención y protección de niñas, niños y adolescentes.

En Jujuy, también se puede acudir o comunicarse con el Centro de Atención Integral de la Violencia de Género del Consejo Provincial de la Mujer, al 3884620206; el número de emergencia para víctimas de violencia de género del Ministerio Público de la Acusación, al 3884391361; y los Centros de Atención a la Víctima de Violencia Familiar y de Género: Centro N°1, en Soldado Aguirre esquina Teniente Farías, Alto Comedero, teléfono 3884056881; Centro N°2, en calle Padilla N°545, barrio Ciudad de Nieva, teléfono 3884311781; Centro N°3, en Sarmiento N°400, Abra Pampa, teléfono 3884049594; y Centro N°4, en Martín Fierro y José Hernández, barrio Providencia de San Pedro, teléfono 3886857657.

Además, se encuentra el Juzgado Especializado en Violencia de Género, ubicado en Canónigo Gorriti N°360, en San Salvador de Jujuy. En Palpalá, funciona la Dirección de Paridad y Género, con atención de lunes a viernes de 7.30 a 13, al teléfono 3884199057. Nadie debe atravesar estas situaciones en soledad: pedir ayuda, hablar y denunciar puede ser el primer paso para recibir protección.

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