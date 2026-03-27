Canal 4 en vivo desde Tumbaya acompañando el ascenso de los peregrinos a Punta Corral

En el marco de una de las manifestaciones de fe más importantes del norte argentino, Canal 4 de Jujuy transmite en vivo desde Tumbaya para acompañar a los peregrinos y las bandas de sikuris que comienzan su ascenso hacia Punta Corral .

Sociedad. Se esperan más de 150 mil peregrinos en Punta Corral

Jujuy. Hoy es el ascenso de los servidores de la capilla de Tumbaya hacia Punta Corral

Desde las primeras horas del día cientos de fieles ya comenzaron a subir al cerro para visitar a la virgen, muchos a agradecer por todo lo que les dio y otros a hacer sus pedidos.

La cobertura en vivo permite reflejar minuto a minuto cómo se desarrolla la subida, en un contexto donde cada año miles de personas participan de esta travesía religiosa.

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El clima acompaña a los peregrinos: con temperaturas frescas a primera hora y el sol comenzando a asomar, muchos decidieron iniciar el recorrido bien abrigados. El trayecto desde Tumbaya hasta Punta Corral tiene una extensión aproximada de 22 kilómetros, lo que demanda varias horas de caminata .

Punta Corral 2026 Punta Corral 2026

Testimonio de fe y tradición

Entre los protagonistas de esta peregrinación se encuentra Caren, integrante de una banda de sikuris Marcelo Palentini, quien compartió su experiencia en diálogo con el móvil de Canal 4.

“Somos 35 los de la banda, todos los años subimos. Somos del barrio El Chingo y ya llevamos 25 años de existencia”, expresó.

Además, destacó el profundo significado espiritual del ascenso: “Subimos a agradecer lo que nos dio durante todos estos años. Le pedí trabajo y salud, y siempre me cumplió”.

Gran movimiento de peregrinos y tránsito complicado

El flujo de personas hacia Tumbaya fue intenso desde temprano, lo que generó complicaciones en la circulación vehicular en la ruta previa al ingreso al pueblo.

Según se pudo observar en la transmisión en vivo, el tránsito se tornó más fluido con el correr de la mañana, aunque la cantidad de peregrinos sigue en aumento. Muchos eligen iniciar el ascenso en este horario para evitar las altas temperaturas del mediodía.