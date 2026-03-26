Punta Corral: implementarán telemedicina para atender a peregrinos

La peregrinación a Punta Corral sumará este año una herramienta para la asistencia con la implementación de telemedicina para reforzar la atención de los miles de fieles que suben al santuario.

Jujuy. Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

El sistema formará parte del operativo sanitario y permitirá que los equipos médicos en Tumbaya estén conectados en tiempo real con hospitales de mayor complejidad de San Salvador de Jujuy.

La atención se centralizará en el hospital de campaña que se instala en Tumbaya, desde donde se coordinarán las asistencias y posibles derivaciones.

La Comisión de Devotos pidió esperar hasta el 21 de marzo para subir a Punta Corral por Tumbaya, cuando el camino esté habilitado.

“ El equipo de Salud Digital permitirá vincular en tiempo real las guardias del interior con hospitales de la capital ”, explicó el referente del área, Augusto Ittig. A través de esta conexión, profesionales podrán consultar casos, compartir información y tomar decisiones con el apoyo de especialistas.

El sistema no solo funcionará en el hospital de campaña. También estará presente en los puestos de atención ubicados en los distintos caminos hacia el santuario y en las ambulancias.

Esto será posible gracias a la conectividad satelital que tendrá el SAME 107, lo que permitirá mantener la comunicación incluso en zonas de difícil acceso.

Monitoreo y estudios en tiempo real

Uno de los puntos clave será la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real de los pacientes, especialmente en situaciones de riesgo. “Se podrá monitorear cada caso y mejorar la evaluación clínica en el momento”, indicaron desde el área.

Además, los equipos contarán con tecnología como ecógrafos y monitores, cuyos resultados podrán compartirse al instante con especialistas en la capital.

El hospital de campaña también dispondrá de servicio de Rayos X, lo que permitirá digitalizar estudios y enviarlos directamente a otros centros de salud. Este tipo de herramientas busca mejorar la capacidad de respuesta en un operativo que, por la cantidad de personas, la altura y las condiciones geográficas, presenta desafíos particulares.