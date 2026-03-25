Se esperan más de 150 mil peregrinos en Punta Corral

En la jornada en que se concreta el ascenso de los servidores de la capilla de Tumbaya a Punta Corral , comenzó formalmente una de las etapas más intensas del operativo sanitario preparado para acompañar la peregrinación a la Virgen. Desde el SAME estiman que entre jueves y domingo podrían movilizarse más de 150 mil personas rumbo al santuario, en lo que volverá a ser una de las expresiones de fe más convocantes de Jujuy.

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El director del SAME, Pablo Jure , confirmó que durante este miércoles partieron las dotaciones hacia la zona y explicó que el despliegue no solo alcanza a Tumbaya, sino también a distintos puntos del recorrido. “ La logística de los materiales ya fue llevada a Tumbaya y a diferentes puestos para el acopio ”, indicó. También adelantó que “ se instalarán los aparatos de telemedicina ”, una herramienta que busca fortalecer la respuesta en los sectores de mayor complejidad.

Jure detalló que el operativo especial contará con 150 personas del SAME , a las que se sumará personal de la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria y equipos de otras provincias. “ Llega personal de Salta, Santiago del Estero y Tucumán ”, señaló.

“Llega personal de Salta, Santiago del Estero y Tucumán” “Llega personal de Salta, Santiago del Estero y Tucumán”

En ese marco, contó además que en la mañana de este miércoles estaba prevista una bendición al personal antes de iniciar la cobertura plena. “Se espera que hoy el padre Abrahán realice la bendición al equipo de salud”, dijo.

Uno de los puntos que remarcó el titular del SAME es que este despliegue no altera el funcionamiento cotidiano del sistema de emergencias en el resto de la provincia. “En Jujuy no se toca la operativa, todo queda absolutamente normal. Lo que se monta es extra, afuera del sistema de guardia”, explicó. Y agregó: “Por lo tanto quedan las 7 ambulancias de guardia, los médicos de guardia y coordinadores, los psicólogos de guardia. Se prioriza la operatividad”.

"En Jujuy no se toca la operativa, todo queda absolutamente normal. Lo que se monta es extra" "En Jujuy no se toca la operativa, todo queda absolutamente normal. Lo que se monta es extra"

En la misma línea, insistió en que la cobertura extraordinaria se arma con recursos adicionales. “Todo lo que es coberturas recurrimos a parte extra. No hay mayores inconvenientes”, sostuvo.

Se esperan más de 150 mil peregrinos en Punta Corral Se esperan más de 150 mil peregrinos en Punta Corral

Un fin de semana con mucha más gente de lo habitual en Punta Corral

La antesala de Punta Corral ya dejó una señal clara para las autoridades sanitarias: hubo un movimiento mucho mayor al habitual para esta etapa previa.

“No tenemos un cálculo, pero sí hemos visto que este fin de semana hubo demasiada concurrencia” reconoció Jure. “No tenemos un cálculo, pero sí hemos visto que este fin de semana hubo demasiada concurrencia” reconoció Jure.

Ese incremento ya tuvo impacto concreto en la red sanitaria local. El director del SAME destacó especialmente el trabajo realizado por el hospital de Maimará. “El hospital de Maimará se hizo cargo con un trabajo impecable y más de 90 asistencias”, precisó.

También confirmó que uno de los caminos más utilizados en estos días, el de Tunalito, comenzó a tener cobertura formal desde este miércoles. “Hubo bastante despliegue ayer por Tunalito, que no tenía cobertura. La cobertura por Tunalito va desde hoy hasta el lunes inclusive”, afirmó.

Esperan un fuerte movimiento entre jueves y domingo

A partir de lo que ya se vio este fin de semana, desde el SAME esperan que la cantidad de personas crezca de manera marcada en los próximos días. “Estimamos que habrá más gente. Ya este fin de semana vimos mucha gente de otras provincias y nos llamó la atención que subieron días previos”, señaló Jure.

Con ese panorama, la proyección oficial es alta. “Estamos previstos para recibir a unos 150 mil personas, inclusive un 20% más”, advirtió.

La presencia de turistas, visitantes de otras provincias y fieles jujeños que comenzaron a subir con anticipación refuerza la idea de que esta edición de Punta Corral tendrá una convocatoria muy grande desde varios días antes del descenso de la Virgen.

“Estamos previstos para recibir a unos 150 mil personas, inclusive un 20% más” “Estamos previstos para recibir a unos 150 mil personas, inclusive un 20% más”