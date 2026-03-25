Hoy es el ascenso de los servidores de la capilla de Tumbaya hacia Punta Corral

Hoy es el ascenso de los servidores de la iglesia desde Tumbaya hacia Punta Corral

En el marco de la tradicional peregrinación a Punta Corral , este miércoles se realiza el esperado ascenso de los servidores desde la localidad de Tumbaya hacia el santuario de la Virgen, marcando uno de los momentos más significativos de la previa a las celebraciones centrales.

Jujuy. Una promesa cumplida con fe: levantaron una cruz en el camino a Punta Corral

La jornada reúne a personal de distintas áreas que forman parte del operativo, junto a miembros de la parroquia, quienes suben con la misión de organizar, asistir y acompañar a los miles de fieles que llegan cada año al santuario de Punta Corral.

Las actividades comenzaron por la mañana con la bendición al personal encargado del operativo, realizada a las 9:30 en la iglesia de Tumbaya. Este gesto simboliza el inicio formal del despliegue logístico y pastoral en la zona.

Desde la parroquia Nuestra Señora de los Dolores advirtieron que el crecimiento sostenido de peregrinos en los días previos obligó a reforzar la organización. “Cada año sube más gente antes de los días centrales, por eso se dispuso la presencia de sacerdotes en el santuario”, explicó el vicario Alberto Guari.

Misa de apertura en el santuario

Como parte de la jornada, a las 19 se celebrará la misa de apertura en el oratorio de Punta Corral. Esta ceremonia marca el inicio de una intensa agenda religiosa que se desarrollará durante los próximos días en el cerro.

Las celebraciones litúrgicas ya comenzaron desde el fin de semana, con misas destinadas a los peregrinos que iniciaron anticipadamente el ascenso, reflejando la profunda devoción hacia la Virgen de Punta Corral, conocida como la “Mamita del Cerro”.

Crece la peregrinación en los días previos

Marzo es el mes central de esta manifestación de fe, considerada una de las más importantes del país. Si bien el día principal será el domingo 29, cuando la imagen descienda hacia Tumbaya, el movimiento de fieles se intensifica desde días antes.

La novena comenzó el 20 de marzo y los días más convocantes de subida se extienden hasta el 28. En este contexto, el ascenso de los servidores representa un punto clave para garantizar el acompañamiento espiritual y la asistencia a los peregrinos.

Horarios de misas y celebraciones

Durante estos días, se desarrollan distintas actividades religiosas tanto en Tumbaya como en Punta Corral:

Hasta el 28 de marzo: novena a las 19:30 en ambos templos

novena a las 19:30 en ambos templos Jueves 26: misas a las 10 y 17 en Punta Corral, rosario y celebración por los servidores por la noche

misas a las 10 y 17 en Punta Corral, rosario y celebración por los servidores por la noche Viernes 27: jornada de oración con rosario, Vía Crucis y misa

jornada de oración con rosario, Vía Crucis y misa Sábado 28: múltiples celebraciones, incluida la tradicional participación de bandas de sikuris

El momento más esperado será el domingo 29, cuando la imagen de la Virgen descienda al pueblo y se celebre la misa central presidida por el obispo.

Una expresión de fe que convoca multitudes

La peregrinación a Punta Corral es una de las expresiones religiosas más profundas del norte argentino. Año tras año, miles de personas emprenden el camino hacia el santuario en un acto de fe, promesa y agradecimiento.

El ascenso de los servidores, en este contexto, no solo cumple una función organizativa, sino que también simboliza el compromiso y la devoción de toda una comunidad que se prepara para vivir días de intensa espiritualidad en las alturas jujeñas.