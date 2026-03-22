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22 de marzo de 2026 - 17:12
Jujuy

Punta Corral: anticipan una peregrinación más convocante que en 2025

Desde la parroquia de Tumbaya aseguran que ya hay más peregrinos en la previa al ascenso a Punta Corral. Señalaron que esperan un movimiento desde el miércoles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral

El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral

La peregrinación a la Virgen de Punta Corral ya comenzó a sentirse con fuerza en Jujuy. Aunque los días centrales serán en Semana Santa, desde la parroquia de Tumbaya aseguran que el movimiento previo es mayor al del año pasado. “Está habiendo movimient, cada año va creciendo un poquito más lo del fin de semana previo”, explicó a Radio City el vicario de la parroquia Alberto Guari.

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En ese sentido, remarcó una diferencia clara respecto a 2025: “Este fin de semana hay mucho más gente que el año pasado”.

Si bien ya hay fieles en el camino, el mayor flujo todavía no comenzó. “El gran grueso de gente llega a partir del miércoles y jueves”, indicó Guari, en referencia a los días previos a la bajada de la Virgen. También señaló que muchos peregrinos llegan desde otras provincias, especialmente durante los feriados, lo que incrementa la convocatoria en los días centrales.

La fe, el motor de la peregrinación

Más allá de los números, el sacerdote destacó que la motivación principal sigue siendo la fe. “La gran mayoría va por fe, cada uno lleva en el corazón lo que está viviendo”, expresó el sacerdote quien agregó una imagen que resume lo que se vive en el santuario: “Uno no sabe qué le pide, pero los ojos de cada peregrino hablan de lo que lleva”.

En ese sentido, explicó que la experiencia en la cima tiene un valor especial para quienes llegan. Señaló que el encuentro con la Virgen suele estar cargado de emoción, silencios y gestos que no siempre se pueden explicar, pero que reflejan historias personales, pedidos y agradecimientos que cada peregrino lleva consigo.

Agua en punta Corral
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Precaución antes y durante la peregrinación a Punta Corral:

De cara a los próximos días, desde la organización pidieron a los peregrinos tomar precauciones para una subida segura.

Entre las principales recomendaciones, señalaron:

  • Subir con tranquilidad y sin apresurarse
  • Llevar agua e hidratación
  • Evitar llevar animales
  • Cuidar especialmente a niños y adultos mayores

Además, recordaron la importancia de mantenerse en grupo y seguir las indicaciones de los equipos de asistencia que trabajan en el lugar.

Cabe mencionar que la peregrinación no solo moviliza a los fieles, sino también a un amplio operativo de asistencia. Guari destacó el trabajo de los equipos de salud, seguridad y voluntarios que acompañan a los peregrinos durante toda la subida. “Hay mucha gente en la atención y el cuidado de los peregrinos”, señaló a Radio City.

Dónde queda Punta Corral y qué hay que saber antes de subir

El santuario de Punta Corral está ubicado a 3.660 metros sobre el nivel del mar, detrás del cerro que se observa a la derecha de la ruta entre Tumbaya y Tilcara. En ese punto se encuentra el Abra de Punta Corral, donde se levanta una gran apacheta dedicada a la Pachamama.

La devoción a la Virgen de Copacabana de Punta Corral tiene más de 150 años de historia y cada año convoca a miles de fieles de Jujuy y de distintas provincias del país.

Qué llevar para subir a Punta Corral

Para realizar el ascenso de forma segura, es fundamental contar con el equipamiento adecuado.

Se recomienda llevar:

  • Calzado de trekking con buen agarre
  • Ropa cómoda y abrigo para cambios de temperatura
  • Linterna y baterías extra (especialmente si se camina de noche)
  • Mochila con agua y alimentos
Embed - Cuánto cuesta armar el kit para subir a Punta Corral: precios y qué recomiendan llevar

Distancias de los principales caminos

Existen varios senderos tradicionales para llegar al santuario, con diferentes niveles de dificultad:

  • Desde Tumbaya: 22 km (unas 12 horas)
  • Desde Tunalito: 15 km (entre 5 y 8 horas)
  • Desde Maimará: 17 km (alrededor de 10 horas)
  • Desde Tilcara: 25 km (entre 10 y 12 horas)

Calendario de Punta Corral 2026

  • 20 al 28 de marzo: Novena en honor a la Virgen
  • 25 de marzo: Ascenso de servidores y bendición del operativo
  • 29 de marzo (Domingo de Ramos): Bajada de la Virgen a Tumbaya
  • 2 de mayo: Regreso de la imagen al santuario

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