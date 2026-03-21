Una promesa cumplida con fe: levantaron una cruz en el camino a Punta Corral

En el marco de una de las manifestaciones de fe más importantes de Jujuy, el peregrino Danyel Salas cumplió una promesa muy especial: instalar una cruz en la zona de Tunalito, en el camino que cada año recorren miles de fieles rumbo al santuario de la Virgen de Punta Corral.

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El gesto no fue en soledad. Con la ayuda de vecinos del lugar y tras varias horas de trabajo, lograron colocar la imponente estructura, que ya se convirtió en un nuevo símbolo de fe, agradecimiento y devoción para quienes transitan ese recorrido.

La cruz se levanta en un momento especial, cuando numerosos peregrinos ya comenzaron la tradicional subida y otros se preparan para hacerlo en las próximas semanas. En ese contexto, la iniciativa suma un mensaje de esperanza y espiritualidad en uno de los caminos más significativos de la provincia.

En ese sentido, el peregrino le dijo a TodoJujuy.com que "esta cruz es la promesa que hice hace dos años, yo soy participe de la Comisión de Peregrinos" y agregó que "vamos a iluminar esta cruz de azul. Fabian Torres e hijos, gente de Tunalito, me ayudaron, ellos subieron a hombro los perfiles que pesan más de 45 kilos.

Asimismo destacó que "este viernes hicimos el trabajo, los peregrinos que pasaban se sumaron a ayudar ya que la cruz pesa alrededor de 200 kilos. Hicimos un agradecimiento a la Pachamama y para mi es un agradecimiento a esta madre que me dio tantos años, le pedí salud a mi hija y familia, y todo se está dando. Por eso cumplo con esta promesa y voy 3 veces al año a estar con nuestra madre que nos da todo y nosotros debemos cumplir con lo que decimos. Me siento muy contento, fue muy pesado llevar todo, pero lo logramos".

"La cruz hay que cuidarla, que nadie se suba ni escribirla. Eso se va a mantener así, que todos sepan cuidarla así hacemos otras cositas más lindas para todos los peregrinos", agregó.

Por último mencionó que los caminos están en buenas condiciones.

cruz punta corral (1)

Cada año, la peregrinación hacia Punta Corral reúne a miles de personas que, movidas por la fe, atraviesan cerros y senderos en una experiencia única. Este tipo de acciones reflejan el profundo sentido de comunidad y creencia que caracteriza a esta manifestación religiosa.

La historia de Daniel Salas es, en definitiva, un ejemplo del espíritu que se vive en cada paso hacia la Virgen de Punta Corral: fe, compromiso y gratitud.