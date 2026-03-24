Punta Corral: qué tener en cuenta antes de subir y por qué la salud es clave

Cada año, miles de jujeños emprenden la caminata hacia el santuario de la Virgen de Punta Corral , uno de los momentos de fe más convocantes de la provincia. En ese marco, el guía y montañista Nicolás Quiñones remarcó que no hay que subestimar la exigencia física del recorrido y que la salud debe estar por encima de todo.

Quiñones explicó que el ascenso no es una caminata simple. “Ese trekking que muchos hacemos a Punta Corral una vez al año es un trekking de media y alta exigencia, no es un trekking sencillo como todos piensan” , advirtió. También alertó sobre una idea equivocada muy frecuente: “Muchas veces inconscientemente subestimamos la montaña”.

Uno de los principales consejos del guía fue llegar con preparación previa. Según señaló, no siempre alcanza con haber salido a caminar unos días antes, porque la montaña exige otro tipo de esfuerzo. “Muchas personas subestiman este trekking que tiene más de cinco horas y durante el año no caminamos ni siquiera en llano cinco horas”, sostuvo.

Además, marcó que no solo influye la distancia, sino también la carga que cada peregrino lleva encima. “Tenés que subir una mochila con carga y muchas personas no están acostumbradas a caminar con mochilas cargadas”, señaló al referirse al desgaste que deja la experiencia, sobre todo al regresar.

Punta Corral peregrinos (1) Peregrinación a Punta Corral.

En ese sentido, dejó una frase clara para quienes se apoyan solo en la fe para encarar la subida: “Yo siempre digo que esa fe los haga entrenar para ir a la montaña y sobre todo para que cuiden su salud”.

Qué ropa y calzado conviene llevar

Sobre el equipo indispensable, Quiñones recomendó usar calzado cómodo y con buen agarre. “Lleven una buena zapatilla, en lo posible si la planta tiene más agarre mejor, y si son botitas mejor porque cuidan también el tobillo”, explicó. También desaconsejó una práctica habitual entre quienes improvisan la subida: “Hay un mito también de que uso las zapatillas más viejitas para ir a la montaña. No”.

En cuanto a la ropa, sugirió optar por prendas livianas, deportivas y funcionales. “Lo ideal es llevar una ropa cómoda con la que hagan deporte durante el año”, dijo. También recomendó telas de secado rápido y aclaró que en la mochila conviene llevar lo justo, porque “muchas veces menos es más”.

Qué pasa si llueve durante la peregrinación

El guía también habló sobre las precauciones que hay que tener si hay mal tiempo. “Cuando llueve, indispensable una capita de lluvia o una buena campera impermeable”, afirmó. A eso sumó la importancia de seguir la información oficial sobre el estado de los caminos.

Además, pidió priorizar siempre la seguridad antes que la ansiedad por subir. “La montaña siempre va a estar”, recordó, al remarcar que cada persona debe evaluar con responsabilidad si conviene iniciar o no el ascenso en caso de precipitaciones.

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El cuidado con chicos, personas mayores y mascotas

Quiñones también se refirió a los grupos que requieren más atención. Sobre los niños pequeños fue directo: “No es recomendable para nada para los pequeños”. Y amplió la advertencia hacia los animales: “No es recomendable ni para niños ni para mascotas”.

Respecto de las personas mayores, pidió tomar conciencia sobre el esfuerzo que implica la subida. “Hasta la persona más entrenada baja y queda dolorida de las piernas, de la espalda, de las rodillas, los tobillos”, señaló, para remarcar que el desgaste físico posterior también debe ser tenido en cuenta.

Los caminos para llegar a Punta Corral

Sobre los distintos accesos, explicó que todos demandan esfuerzo físico, aunque con características distintas. “Todos los caminos requieren de mucho esfuerzo”, resumió. Y detalló que se puede subir por Tumbaya, que tiene tramos más planos, o por recorridos más exigentes como Tunalito, Paleta del Pintor, Maimará o Tilcara.

Así, en plena temporada de peregrinación, el mensaje del montañista fue claro: preparación, cuidado personal y respeto por la montaña. La experiencia espiritual de Punta Corral sigue convocando a miles, pero hacerlo con responsabilidad puede marcar la diferencia.