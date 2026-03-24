martes 24 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de marzo de 2026 - 15:27
Jujuy.

Punta Corral: qué tener en cuenta antes de subir y por qué la salud es clave

La peregrinación a Punta Corral convoca a miles de jujeños y un guía de montaña explicó qué hay que tener en cuenta para subir con seguridad.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

Lee además
La promesa de Danyel a la Virgen de Punta Corral.
Jujuy.

Una promesa cumplida con fe: levantaron una cruz en el camino a Punta Corral
El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral
Jujuy

Punta Corral: anticipan una peregrinación más convocante que en 2025

Quiñones explicó que el ascenso no es una caminata simple. “Ese trekking que muchos hacemos a Punta Corral una vez al año es un trekking de media y alta exigencia, no es un trekking sencillo como todos piensan”, advirtió. También alertó sobre una idea equivocada muy frecuente: “Muchas veces inconscientemente subestimamos la montaña”.

Entrenamiento previo y esfuerzo físico

Uno de los principales consejos del guía fue llegar con preparación previa. Según señaló, no siempre alcanza con haber salido a caminar unos días antes, porque la montaña exige otro tipo de esfuerzo. “Muchas personas subestiman este trekking que tiene más de cinco horas y durante el año no caminamos ni siquiera en llano cinco horas”, sostuvo.

Además, marcó que no solo influye la distancia, sino también la carga que cada peregrino lleva encima. “Tenés que subir una mochila con carga y muchas personas no están acostumbradas a caminar con mochilas cargadas”, señaló al referirse al desgaste que deja la experiencia, sobre todo al regresar.

Punta Corral peregrinos (1)
Peregrinación a Punta Corral.

Peregrinación a Punta Corral.

En ese sentido, dejó una frase clara para quienes se apoyan solo en la fe para encarar la subida: “Yo siempre digo que esa fe los haga entrenar para ir a la montaña y sobre todo para que cuiden su salud”.

Qué ropa y calzado conviene llevar

Sobre el equipo indispensable, Quiñones recomendó usar calzado cómodo y con buen agarre. “Lleven una buena zapatilla, en lo posible si la planta tiene más agarre mejor, y si son botitas mejor porque cuidan también el tobillo”, explicó. También desaconsejó una práctica habitual entre quienes improvisan la subida: “Hay un mito también de que uso las zapatillas más viejitas para ir a la montaña. No”.

En cuanto a la ropa, sugirió optar por prendas livianas, deportivas y funcionales. “Lo ideal es llevar una ropa cómoda con la que hagan deporte durante el año”, dijo. También recomendó telas de secado rápido y aclaró que en la mochila conviene llevar lo justo, porque “muchas veces menos es más”.

Qué pasa si llueve durante la peregrinación

El guía también habló sobre las precauciones que hay que tener si hay mal tiempo. “Cuando llueve, indispensable una capita de lluvia o una buena campera impermeable”, afirmó. A eso sumó la importancia de seguir la información oficial sobre el estado de los caminos.

Además, pidió priorizar siempre la seguridad antes que la ansiedad por subir. “La montaña siempre va a estar”, recordó, al remarcar que cada persona debe evaluar con responsabilidad si conviene iniciar o no el ascenso en caso de precipitaciones.

Embed - NICOLÁS QUIÑONES TJ

El cuidado con chicos, personas mayores y mascotas

Quiñones también se refirió a los grupos que requieren más atención. Sobre los niños pequeños fue directo: “No es recomendable para nada para los pequeños”. Y amplió la advertencia hacia los animales: “No es recomendable ni para niños ni para mascotas”.

Respecto de las personas mayores, pidió tomar conciencia sobre el esfuerzo que implica la subida. “Hasta la persona más entrenada baja y queda dolorida de las piernas, de la espalda, de las rodillas, los tobillos”, señaló, para remarcar que el desgaste físico posterior también debe ser tenido en cuenta.

Los caminos para llegar a Punta Corral

Sobre los distintos accesos, explicó que todos demandan esfuerzo físico, aunque con características distintas. “Todos los caminos requieren de mucho esfuerzo”, resumió. Y detalló que se puede subir por Tumbaya, que tiene tramos más planos, o por recorridos más exigentes como Tunalito, Paleta del Pintor, Maimará o Tilcara.

Así, en plena temporada de peregrinación, el mensaje del montañista fue claro: preparación, cuidado personal y respeto por la montaña. La experiencia espiritual de Punta Corral sigue convocando a miles, pero hacerlo con responsabilidad puede marcar la diferencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una promesa cumplida con fe: levantaron una cruz en el camino a Punta Corral

Punta Corral: anticipan una peregrinación más convocante que en 2025

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Alta concurrencia en Punta Corral: en los puestos de salud se quedaron sin insumos

Peregrinación a Punta Corral: estos son los horarios de las misas en Tumbaya

Lo que se lee ahora
dia de la memoria por la verdad y justicia: actividades en jujuy a 50 anos del golpe de estado
Dictadura.

Día de la Memoria por la Verdad y Justicia: actividades en Jujuy a 50 años del golpe de Estado

Por  Federico Franco

Las más leídas

Talleres dePerico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo
Cara nueva.

Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Entró armado a una pizzería de avenida Almirante Brown y escapó con la recaudación video
Policiales.

"Fue una situación desesperante": así vivió el dueño el robo en San Pedrito

Frontera La Quiaca - Bolivia 
Comercio.

El peso boliviano cae y los argentinos cruzan a comprar: así se vive la frontera

Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA video
Salud.

Jujuy: por qué se detectan más casos de cáncer y qué recomiendan los especialistas

Una vecina de San Pedrito relató cómo fue el asalto a la pizzería y advirtió por la inseguridad en la zona video
Policial.

"Primero miró mi local": el relato de una vecina sobre el robo en una pizzería de San Pedrito

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel