lunes 23 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de marzo de 2026 - 15:59
Jujuy.

Alta concurrencia en Punta Corral: en los puestos de salud se quedaron sin insumos

Destacan que este fin de semana hubo una gran convocatoria de peregrinos que ascendieron a Punta Corral, generando sorpresa en los puestos de salud.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Punta Corral peregrinos (3)

El ascenso a Punta Corral ya muestra una importante convocatoria y, según autoridades, la cantidad de personas que suben este año sería mayor en comparación con ediciones anteriores.

Lee además
piden circular con extrema precaucion por neblina en el tramo barcena-tumbaya video
Jujuy.

Piden circular con extrema precaución por neblina en el tramo Bárcena-Tumbaya
La imagen de la Mamita del Cerro llegará al pueblo de Tumbaya al atardecer del domingo 20 de marzo acompañada por miles de peregrinos y bandas de sikuris. video
Jujuy.

Punta Corral: habrá misas este sábado y domingo en plena previa de la peregrinación

El director de Emergencias, Ariel Mamaní, fue consultado sobre esta situación y sostuvo: “Creo que sí”, en referencia a si hay más peregrinos que el año pasado.

Para graficar la situación, explicó que desde el puesto de salud ubicado en la zona —que cuenta con personal permanente del SAME — se vieron sorprendidos por la cantidad de personas que ya realizaron el ascenso. “Se sorprendieron de la cantidad de gente que había subido a Punta Corral”, indicó.

Punta Corral peregrinos (1)

Mayor demanda en los servicios de salud

La alta concurrencia también impactó en la atención sanitaria. Según detalló Mamaní, el puesto de salud debió reforzar sus recursos: “Les faltó insumos, tuvieron que llevar desde el SAME”.

En ese sentido, remarcó que este escenario no era habitual en años anteriores, ya que “no era común que suba la gente una semana antes en gran cantidad”, lo que evidencia un cambio en la dinámica de la peregrinación.

Punta Corral peregrinos (2)

Anticipan una peregrinación más convocante que en 2025

La peregrinación a la Virgen de Punta Corral ya comenzó a sentirse con fuerza en Jujuy. Aunque los días centrales serán en Semana Santa, desde la parroquia de Tumbaya aseguran que el movimiento previo es mayor al del año pasado. “Está habiendo movimientO, cada año va creciendo un poquito más lo del fin de semana previo”, explicó a Radio City el vicario de la parroquia Alberto Guari.

Punta Corral peregrinos (4)

En ese sentido, remarcó una diferencia clara respecto a 2025: “Este fin de semana hay mucho más gente que el año pasado”.

Más allá de los números, el sacerdote destacó que la motivación principal sigue siendo la fe. “La gran mayoría va por fe, cada uno lleva en el corazón lo que está viviendo”, expresó el sacerdote quien agregó una imagen que resume lo que se vive en el santuario: “Uno no sabe qué le pide, pero los ojos de cada peregrino hablan de lo que lleva”.

Embed - Alta concurrencia en Punta Corral: en los puestos de salud se quedaron sin insumos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Piden circular con extrema precaución por neblina en el tramo Bárcena-Tumbaya

Punta Corral: habrá misas este sábado y domingo en plena previa de la peregrinación

Punta Corral: un jujeño subió por Maimará y contó cómo está el camino

Peregrinación a Punta Corral: dificultades y distancias de los diferentes caminos

Punta Corral: desde la Comisión de Devotos piden esperar unos días más para subir

Lo que se lee ahora
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026.
Sociedad.

¿Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026?

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado
Policial.

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel