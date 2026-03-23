Alta concurrencia en Punta Corral: en los puestos de salud se quedaron sin insumos

El ascenso a Punta Corral ya muestra una importante convocatoria y, según autoridades, la cantidad de personas que suben este año sería mayor en comparación con ediciones anteriores.

El director de Emergencias, Ariel Mamaní, fue consultado sobre esta situación y sostuvo: “Creo que sí”, en referencia a si hay más peregrinos que el año pasado.

Para graficar la situación, explicó que desde el puesto de salud ubicado en la zona —que cuenta con personal permanente del SAME — se vieron sorprendidos por la cantidad de personas que ya realizaron el ascenso. “Se sorprendieron de la cantidad de gente que había subido a Punta Corral”, indicó.

La alta concurrencia también impactó en la atención sanitaria. Según detalló Mamaní, el puesto de salud debió reforzar sus recursos: “Les faltó insumos, tuvieron que llevar desde el SAME”.

En ese sentido, remarcó que este escenario no era habitual en años anteriores, ya que “no era común que suba la gente una semana antes en gran cantidad”, lo que evidencia un cambio en la dinámica de la peregrinación.

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Anticipan una peregrinación más convocante que en 2025

La peregrinación a la Virgen de Punta Corral ya comenzó a sentirse con fuerza en Jujuy. Aunque los días centrales serán en Semana Santa, desde la parroquia de Tumbaya aseguran que el movimiento previo es mayor al del año pasado. “Está habiendo movimientO, cada año va creciendo un poquito más lo del fin de semana previo”, explicó a Radio City el vicario de la parroquia Alberto Guari.

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En ese sentido, remarcó una diferencia clara respecto a 2025: “Este fin de semana hay mucho más gente que el año pasado”.

Más allá de los números, el sacerdote destacó que la motivación principal sigue siendo la fe. “La gran mayoría va por fe, cada uno lleva en el corazón lo que está viviendo”, expresó el sacerdote quien agregó una imagen que resume lo que se vive en el santuario: “Uno no sabe qué le pide, pero los ojos de cada peregrino hablan de lo que lleva”.