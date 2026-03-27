Punta Corral 2026: todo lo que hay que saber antes de peregrinar

Miles de fieles comenzaron la tradicional peregrinación hacia Punta Corral . Según especialistas, se espera que este año la cifra de jujeños y turistas supere las 150 mil personas , por lo que hay puntos claves a tener en cuenta si vas a ascender.

Jujuy. Alta concurrencia en Punta Corral: en los puestos de salud se quedaron sin insumos

Especialistas recomiendan prepararse físicamente antes de emprender el recorrido, ya que la caminata es exigente debido a la distancia y la altura. Por ello, aconsejan realizar caminatas previas de entrenamiento y estirar antes de iniciar el ascenso.

También es fundamental llevar suficiente agua y alimentos energéticos para evitar la deshidratación durante el trayecto. Es recomendable utilizar ropa cómoda y abrigada , además de calzado de trekking con buen agarre para transitar por los senderos de montaña.

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Entre los elementos recomendados se destacan una linterna y baterías extra, especialmente para quienes caminan de noche; mochila con agua y alimentos; ropa adecuada para cambios de temperatura y medicamentos básicos acordes con el esfuerzo.

Recomiendan no realizar el recorrido en soledad y caminar siempre en grupo. En caso de sentirse mal durante el trayecto, se debe informar de inmediato a los acompañantes o a los equipos de rescate. Si una persona presenta mareos o falta de aire, se aconseja detener la marcha, descansar y consultar con los rescatistas que se encuentran en distintos puestos del recorrido.

Distancias de los principales caminos

Punta Corral está ubicado detrás del cerro ubicado a la derecha de la ruta entre Tumbaya y Tilcara, a 3660 metros sobre el nivel del mar. En ese lugar se encuentra el Abra de Punta Corral, con una gigantesca apacheta a la Pachamama.

Existen varios senderos tradicionales para llegar al santuario de Punta Corral. Las distancias y tiempos estimados son:

Desde Tumbaya, Jujuy: 22 kilómetros, aproximadamente 12 horas de caminata.

Desde Tunalito, Jujuy: 15 kilómetros, entre 5 y 8 horas.

Desde Maimará, Jujuy: 17 kilómetros, cerca de 10 horas.

Desde Tilcara, Jujuy: 25 kilómetros, entre 10 y 12 horas.

El 29 de marzo, Domingo de Ramos, la imagen de la Virgen llegará al pueblo de Tumbaya, donde el obispo Daniel Fernández presidirá la Misa de Ramos. Finalmente, el sábado 2 de mayo, la imagen de la Virgen de Punta Corral volverá al Santuario.

Punta Corral (6).jpeg Peregrinación a Punta Corral

Atención sanitaria en la peregrinación

La peregrinación a Punta Corral sumará este año una herramienta para la asistencia médica con la implementación de telemedicina, sistema formará parte del operativo sanitario y permitirá que los equipos médicos en Tumbaya estén conectados en tiempo real con hospitales de mayor complejidad de San Salvador de Jujuy.

La atención se centralizará en el hospital de campaña que se instala en Tumbaya, desde donde se coordinarán las asistencias y posibles derivaciones. El equipo de Salud Digital permitirá vincular en tiempo real las guardias del interior con hospitales de la capital.

Los profesionales podrán consultar casos, compartir información y tomar decisiones con el apoyo de especialistas. El sistema no solo funcionará en el hospital de campaña. También estará presente en los puestos de atención ubicados en los distintos caminos hacia el santuario y en las ambulancias.

Embed - Se esperan más de 150 personas rumbo a Punta Corral

Esto será posible gracias a la conectividad satelital que tendrá el SAME 107, lo que permitirá mantener la comunicación incluso en zonas de difícil acceso. Uno de los puntos clave será la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real de los pacientes, especialmente en situaciones de riesgo.

Los equipos contarán con tecnología como ecógrafos y monitores, cuyos resultados podrán compartirse al instante con especialistas en la capital. El hospital de campaña también dispondrá de servicio de Rayos X, lo que permitirá digitalizar estudios y enviarlos directamente a otros centros de salud.

Transporte especial para Punta Corral

Los pasajes tendrán valores diferenciados: $7.000 hasta Tumbaya y $8.000 hasta Tunalito. Estos servicios especiales comenzarán a funcionar este viernes 27 de marzo y se extenderán hasta el domingo por la noche, con salidas desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy

La cantidad de unidades dependerá de la demanda en cada jornada. El mayor movimiento se espera el domingo, durante el regreso de los peregrinos. Estiman que el pico de la demanda, que es el domingo para el regreso, estarán contando con arriba de 90 colectivos.