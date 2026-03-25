Punta Corral: errores comunes al hacer la peregrinación y cómo evitarlos, según un kinesiólogo

Cada año, miles de peregrinos se preparan para subir a Punta Corral , una de las manifestaciones de fe más importantes de Jujuy. Sin embargo, no todos lo hacen en las condiciones adecuadas.

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El kinesiólogo Alfredo Avilés advirtió que, si bien muchas personas pueden realizar el ascenso, la clave está en cómo se preparan. “ Yo creo que toda persona puede subir, el tema es las condiciones con las que va ”, explicó en diálogo con TodoJujuy .

Uno de los principales problemas es la falta de preparación previa, especialmente en personas que no están acostumbradas a la actividad física. “ Influye mucho si la persona está acostumbrada a caminar o si trabaja mucho tiempo sentada, porque le va a costar mucho más el ascenso ”, señaló el especialista.

Otro error frecuente es llevar demasiado peso. “ No lleven mucho peso, lo justo y necesario ”, recomendó el kinesiólogo consultado por TodoJujuy .

Entre los elementos indispensables mencionó:

Ropa cómoda

Buen calzado (preferentemente con doble plantilla)

Una muda de ropa para cambiarse al llegar

“Es más que seguro que llegan con la ropa húmeda, por eso es importante cambiarse”, agregó.

El calzado y las ampollas: un problema frecuente

El uso de calzado inadecuado es una de las principales causas de lesiones. “Mayormente salen ampollas en los dedos, el talón o el tendón de Aquiles por la fricción”, explicó. En este sentido recomendó utilizar medias adecuadas: “Deben ser medias por arriba del tobillo, no las cortas”.

Lesiones más comunes durante la subida

Durante la peregrinación, las dolencias más frecuentes están relacionadas con el esfuerzo físico y las caídas. “Las lesiones más comunes son cervicalgia, dolor de espalda, rodilla y tobillo”, indicó.

Además, advirtió sobre esguinces. “Muchas veces hay esguinces de tobillo o de muñeca cuando la gente se cae”, puntualizó.

Avilés también recomendó no hacer el recorrido en soledad. “Lo ideal es ir entre dos o tres personas”, explicó, aunque reconoció que muchas veces el ritmo de cada uno hace que los grupos se separen.

Otro punto clave es no forzar el cuerpo:

“No hay que aguantar el dolor, ante cualquier molestia hay que consultar”, remarcó Avilés y también hizo hincapié en la hidratación, aunque con una recomendación práctica. “No hace falta llevar tres o cuatro litros, porque al primer kilómetro los tiran. Lo ideal es llevar lo necesario y comprar en el camino”, señaló.

En el caso de adultos mayores, niños y adolescentes, el cuidado debe ser mayor. El profesional insistió en la importancia de evaluar las condiciones físicas antes de subir y hacerlo con responsabilidad.

Distancias de los principales caminos

Existen varios senderos tradicionales para llegar al santuario, con diferentes niveles de dificultad:

Desde Tumbaya: 22 km (unas 12 horas)

Desde Tunalito: 15 km (entre 5 y 8 horas)

Desde Maimará: 17 km (alrededor de 10 horas)

Desde Tilcara: 25 km (entre 10 y 12 horas)

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