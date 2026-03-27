Este domingo, Canal 4 transmite en vivo la llegada de la Virgen de Punta Corral y la misa de Ramos

Este domingo por Canal 4: transmisión en vivo de la llegada de la Virgen de Punta Corral Este domingo por Canal 4: transmisión en vivo de la llegada de la Virgen de Punta Corral

La fe jujeña vuelve a movilizar a miles de fieles en una de las manifestaciones religiosas más significativas de la provincia. Este domingo, desde las 19 horas, Canal 4 realizará una transmisión especial de la llegada de la imagen de la Virgen de Punta Corral a Tumbaya, seguida de la tradicional Misa de Ramos que será presidida por el obispo César Fernández.

La cobertura podrá seguirse en vivo a través de la pantalla de Canal 4, su canal de YouTube, el diario digital TodoJujuy y también en la web oficial: https://canal4jujuy.elcuatro.com/, permitiendo que miles de personas acompañen este momento desde distintos puntos del país.

Virgen de Punta Corral: la devoción que convoca a miles de peregrinos Cada año, la bajada de la Virgen de Punta Corral reúne a una multitud de peregrinos que ascienden y descienden los cerros en una muestra de profunda devoción. Para esta edición, se estima la participación de más de 150 mil fieles, quienes forman parte de una tradición que reúne espiritualidad, cultura y esfuerzo colectivo.

La llegada de la imagen a Tumbaya marca uno de los momentos más emotivos del calendario religioso jujeño, dando inicio a las celebraciones de Semana Santa con la misa de Ramos, que convoca a familias enteras y comunidades de toda la región.

Además del significado religioso, esta manifestación de fe representa un fenómeno social y cultural de gran magnitud, donde la música de las bandas de sikuris, las promesas y el acompañamiento de los fieles configuran una postal única de la identidad jujeña. De esta manera, Canal 4 propone una cobertura especial para acercar esta experiencia a quienes no puedan estar presentes. Fechas destacadas de la peregrinación a Punta Corral: 20 de marzo: inicio de la novena.

inicio de la novena. 21 al 28 de marzo: días más intensos de ascenso de peregrinos al Santuario.

días más intensos de ascenso de peregrinos al Santuario. 21 de marzo: comienzan las misas en el cerro (15:00 y 18:00).

comienzan las misas en el cerro (15:00 y 18:00). 22 de marzo: misas a las 9:00 y 17:00.

misas a las 9:00 y 17:00. 25 de marzo: ascenso de servidores desde Tumbaya y misa de apertura en Punta Corral a las 19:00.

ascenso de servidores desde Tumbaya y misa de apertura en Punta Corral a las 19:00. 29 de marzo (Domingo de Ramos): descenso de la Virgen desde las 7:00; llegada a Tumbaya prevista a las 19:30 y posterior Misa de Ramos presidida por el obispo César Daniel Fernández.

descenso de la Virgen desde las 7:00; llegada a Tumbaya prevista a las 19:30 y posterior Misa de Ramos presidida por el obispo César Daniel Fernández. 2 de mayo: regreso de la imagen de la Virgen al Santuario, cierre del ciclo litúrgico. Programa de actividades por la Virgen de Punta Corral: Programa de actividades por la Virgen de Punta Corral: "Jóvenes, con María, SEAMOS ARTESANOS DE LA PAZ" Programa de actividades por la Virgen de Punta Corral: Programa de actividades por la Virgen de Punta Corral: "Jóvenes, con María, SEAMOS ARTESANOS DE LA PAZ" Estas jornadas forman parte de una de las manifestaciones de fe más convocantes del norte argentino, con miles de peregrinos que ascienden al Santuario y participan de las distintas celebraciones durante toda la Semana Santa. Embed - Canal 4 en vivo desde Tumbaya acompañando el ascenso de los peregrinos a Punta Corral

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