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29 de marzo de 2026 - 22:01
Religión

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

La imagen de la Virgen de Punta Corral fue recibida por miles de peregrinos tras el descenso, en una jornada donde la fe y la emoción fueron protagonistas.

Por  Agustín Weibel
Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

En la noche del Domingo de Ramos, la Virgen de Punta Corral llegó a Tumbaya y fue recibida por una multitud que participó de la tradicional misa, uno de los momentos más esperados por los fieles.

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Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

La noche del Domingo de Ramos volvió a regalar una de esas postales que ya son parte de la identidad jujeña. La Virgen de Punta Corral llegó a Tumbaya después de varias horas de recorrido por los cerros, acompañada por peregrinos que, con esfuerzo y devoción, cumplieron una vez más con la tradición.

Embed - Llego la Virgen de Punta Corral a Tumbaya

Pasadas las 21, la imagen hizo su ingreso al pueblo, donde ya la esperaba una verdadera multitud. Familias enteras, grupos de amigos y promesantes se acercaron para vivir de cerca este momento tan especial, muchos de ellos visiblemente emocionados después de días de espera.

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La Virgen llegó pasadas las 21

La Virgen llegó pasadas las 21

Como cada año, la misa central fue uno de los puntos más importantes de la jornada. Allí, miles de fieles participaron con profundo recogimiento, en un clima donde se mezclaron la alegría, el agradecimiento y también las lágrimas. No faltaron los aplausos ni las oraciones compartidas, en una celebración que une a personas de distintos lugares bajo una misma fe.

Un dato que no pasó desapercibido fue la presencia de más de 80 bandas de sikuris, que le pusieron sonido y color a la llegada. Sus melodías acompañaron todo el momento, generando esa atmósfera tan característica que hace única a esta celebración .

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Sikuris acompañaron a la mamita del cerro

Sikuris acompañaron a la mamita del cerro

Detrás de cada persona hay una historia distinta. Algunos llegan para agradecer, otros para pedir, y muchos simplemente para estar, para sentir esa conexión especial que genera la Virgen. Los relatos se repiten: promesas cumplidas, pedidos por la salud, el trabajo o la familia, y la necesidad de volver cada año.

Además, el clima acompañó durante toda la jornada, algo que sumó tranquilidad a una celebración que moviliza a miles de personas. Todo se desarrolló con normalidad, permitiendo que los fieles pudieran disfrutar plenamente de este momento tan esperado.

Una vez más, la peregrinación a Punta Corral dejó en claro su enorme convocatoria y el fuerte sentimiento religioso que atraviesa a Jujuy. Una tradición que no solo se mantiene viva, sino que crece año a año, reafirmando el vínculo profundo entre la gente y la “mamita del cerro”.

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