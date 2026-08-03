Estudiantes de Libertador diseñan autos eléctricos para competir

Chicos de la Herminio Arrieta se suman al desafío de los autos eléctricos

Estudiantes de la Escuela Técnica Herminio Arrieta , de Libertador General San Martín, trabajan para llevar a su ciudad una competencia vinculada al Desafío Eco YPF , el certamen nacional donde alumnos de escuelas técnicas diseñan, construyen y ponen a prueba autos eléctricos.

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El proyecto busca que el Ramal también sea parte de esta experiencia educativa, tecnológica y sustentable. La institución participó por primera vez el año pasado y ahora quiere dar un paso más: organizar una competencia regional entre colegios de Jujuy y Salta .

El Desafío Eco YPF es una competencia de autos eléctricos construidos por estudiantes de escuelas técnicas de todo el país . Los equipos trabajan durante el año en el diseño y armado de vehículos ecológicos, alimentados por baterías, con la guía de docentes y especialistas.

La propuesta combina formación técnica, innovación, trabajo en equipo, eficiencia energética y educación sustentable. No se trata solamente de correr: los alumnos aplican conocimientos de mecánica, electricidad, diseño, seguridad, organización y resolución de problemas reales.

En las bases del certamen se plantea que cada equipo debe presentar un proyecto educativo con la propuesta tecnológica para el diseño y construcción del auto eléctrico, de acuerdo con un reglamento técnico específico.

La experiencia de la Herminio Arrieta

Thiago Chanampa, alumno de la Escuela Técnica Herminio Arrieta, explicó que el objetivo actual es llevar esta competencia a Libertador para que más personas conozcan el trabajo que realizan dentro de la institución. “El proyecto más que nada se basa en llevar lo que es la competencia para Libertador”, contó.

El estudiante recordó que el año pasado fue la primera participación de la escuela en el certamen y que la experiencia marcó al grupo.

“El año pasado fue la primera vez que participamos y fue una experiencia muy linda, algo muy innovador para nosotros” “El año pasado fue la primera vez que participamos y fue una experiencia muy linda, algo muy innovador para nosotros”

Chicos de la Herminio Arrieta se suman al desafío de los autos eléctricos

Una competencia entre Jujuy y Salta

La intención de los alumnos es organizar en Libertador una competencia regional que reúna a escuelas de Jujuy y Salta, acercando el proyecto al norte provincial y reduciendo costos de traslado para los colegios más cercanos.

“Queremos llevar una competencia entre Salta y Jujuy para Libertador, que hace un par de meses atrás se hizo en Maimará, donde participó Salta y Jujuy”, explicó Chanampa.

El alumno señaló que la idea es que la comunidad pueda ver de cerca el trabajo que realizan en el colegio técnico.

“Lo que buscamos es llevar la competencia para allá, para que la gente vea lo que nosotros estamos haciendo en el colegio” “Lo que buscamos es llevar la competencia para allá, para que la gente vea lo que nosotros estamos haciendo en el colegio”

Además, indicó que se proyecta realizar un evento similar en la ciudad de Humahuaca, con colegios cercanos, para evitar que la movilidad sea un gasto elevado para las instituciones participantes.

Quiénes participan del proyecto

Dentro de la Escuela Técnica Herminio Arrieta, el proyecto involucra principalmente a estudiantes del ciclo superior, es decir, alumnos de cuarto, quinto y sexto año. “Mayormente del ciclo superior, que es cuarto, quinto y sexto. Más que nada cuarto y quinto, por lo que sexto ya se va”, explicó Thiago.

Por ahora, el trabajo se realiza desde la institución, aunque la escuela técnica invita a otros colegios que también participan de esta competencia.

El auto del año pasado y la posibilidad de construir otro

Los estudiantes ya están trabajando de cara a la próxima competencia nacional. Según contó Chanampa, la escuela conserva el auto que utilizaron el año pasado y actualmente realizan modificaciones para mejorar su rendimiento.

“Ya tenemos el auto del año pasado, le estamos haciendo algunas modificaciones, pero tenemos planeado crear otro auto tal vez”, adelantó. Ese proceso permite que los alumnos aprendan desde la práctica: prueban, corrigen, ajustan y mejoran cada componente del vehículo. El desafío no está solo en construir el auto, sino en hacerlo más eficiente, seguro y competitivo.

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