Así se vivió la exposición de autos eléctricos de la EET N°1 en Palpalá

La EET N°1 de Palpalá vivió este sábado una jornada cargada de entusiasmo, tecnología y trabajo en equipo con la exposición de autos eléctricos organizada por estudiantes de la institución. A pesar de la mañana fría, una gran cantidad de vecinos, familias y estudiantes se acercó para acompañar la propuesta y conocer los distintos modelos desarrollados por los alumnos.

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La actividad comenzó desde temprano en las instalaciones de la escuela y reunió a estudiantes de distintas especialidades técnicas que mostraron el avance de sus proyectos automotrices pensados para competir en el Desafío ECO YPF 2026.

Durante la exposición, los asistentes pudieron recorrer distintos sectores donde se exhibieron vehículos eléctricos armados y adaptados por los propios alumnos. Los estudiantes explicaron detalles técnicos, sistemas de funcionamiento y características de cada modelo.

Además, participaron concesionarias y sectores vinculados al rubro automotor, lo que permitió a los jóvenes comparar tecnologías y sumar nuevos conocimientos para el desarrollo de sus futuros proyectos.

Uno de los objetivos principales de la jornada apuntó a acercar la tecnología sustentable a la comunidad y mostrar el trabajo que realizan las escuelas técnicas de Jujuy.

Exposición de autos eléctricos

Una jornada marcada por el compromiso de los alumnos

A pesar de las bajas temperaturas registradas durante la mañana en Palpalá, los estudiantes mantuvieron la exposición activa durante toda la jornada y recibieron al público con actividades, explicaciones y demostraciones de los autos.

En las imágenes compartidas por la institución pudo verse una importante convocatoria de vecinos y familias recorriendo la muestra y acompañando a los jóvenes en cada presentación.

También hubo venta de comidas y números artísticos para colaborar con la recaudación destinada al proyecto automotriz de la escuela.

El objetivo: competir en el Desafío ECO YPF 2026

Todo lo recaudado durante la exposición será destinado a cubrir gastos de materiales, logística y traslado para representar a Palpalá y a Jujuy en el Desafío ECO YPF 2026.

La competencia nacional reúne cada año a escuelas técnicas de todo el país que diseñan y construyen vehículos eléctricos de emisión cero.

Desde la institución destacaron que el proyecto comenzó en 2019 como una iniciativa innovadora para los estudiantes y que actualmente continúa creciendo gracias al compromiso de docentes, alumnos y familias.

Exposición de autos eléctricos (2)

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La exposición volvió a poner en valor el trabajo de las escuelas técnicas de la provincia y el interés de muchos jóvenes por la innovación tecnológica y la movilidad sustentable.

Con una gran convocatoria y fuerte participación estudiantil, la jornada se convirtió en una muestra del esfuerzo y la dedicación que los alumnos sostienen para llevar adelante un proyecto que ya representa a Palpalá a nivel nacional.