Así se vivió la exposición de autos eléctricos de la EET N°1 en Palpalá

La EET N°1 de Palpalá vivió este sábado una jornada cargada de entusiasmo, tecnología y trabajo en equipo con la exposición de autos eléctricos organizada por estudiantes de la institución. A pesar de la mañana fría, una gran cantidad de vecinos, familias y estudiantes se acercó para acompañar la propuesta y conocer los distintos modelos desarrollados por los alumnos.
La actividad comenzó desde temprano en las instalaciones de la escuela y reunió a estudiantes de distintas especialidades técnicas que mostraron el avance de sus proyectos automotrices pensados para competir en el Desafío ECO YPF 2026.
Autos eléctricos y tecnología desarrollada por estudiantes
Durante la exposición, los asistentes pudieron recorrer distintos sectores donde se exhibieron vehículos eléctricos armados y adaptados por los propios alumnos. Los estudiantes explicaron detalles técnicos, sistemas de funcionamiento y características de cada modelo.
Además, participaron concesionarias y sectores vinculados al rubro automotor, lo que permitió a los jóvenes comparar tecnologías y sumar nuevos conocimientos para el desarrollo de sus futuros proyectos.
Uno de los objetivos principales de la jornada apuntó a acercar la tecnología sustentable a la comunidad y mostrar el trabajo que realizan las escuelas técnicas de Jujuy.
Exposición de autos eléctricos
Una jornada marcada por el compromiso de los alumnos
A pesar de las bajas temperaturas registradas durante la mañana en Palpalá, los estudiantes mantuvieron la exposición activa durante toda la jornada y recibieron al público con actividades, explicaciones y demostraciones de los autos.
En las imágenes compartidas por la institución pudo verse una importante convocatoria de vecinos y familias recorriendo la muestra y acompañando a los jóvenes en cada presentación.
También hubo venta de comidas y números artísticos para colaborar con la recaudación destinada al proyecto automotriz de la escuela.
El objetivo: competir en el Desafío ECO YPF 2026
Todo lo recaudado durante la exposición será destinado a cubrir gastos de materiales, logística y traslado para representar a Palpalá y a Jujuy en el Desafío ECO YPF 2026.
La competencia nacional reúne cada año a escuelas técnicas de todo el país que diseñan y construyen vehículos eléctricos de emisión cero.
Desde la institución destacaron que el proyecto comenzó en 2019 como una iniciativa innovadora para los estudiantes y que actualmente continúa creciendo gracias al compromiso de docentes, alumnos y familias.
Exposición de autos eléctricos (2)
La educación técnica gana espacio en Jujuy
La exposición volvió a poner en valor el trabajo de las escuelas técnicas de la provincia y el interés de muchos jóvenes por la innovación tecnológica y la movilidad sustentable.
Con una gran convocatoria y fuerte participación estudiantil, la jornada se convirtió en una muestra del esfuerzo y la dedicación que los alumnos sostienen para llevar adelante un proyecto que ya representa a Palpalá a nivel nacional.
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