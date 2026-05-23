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23 de mayo de 2026 - 13:16
Jujuy.

Así se vivió la exposición de autos eléctricos de la EET N°1 en Palpalá

Alumnos de la escuela técnica presentaron distintos modelos de vehículos eléctricos y reunieron fondos para competir en el Desafío ECO YPF 2026

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Así se vivió la exposición de autos eléctricos de la EET N°1 en Palpalá

Así se vivió la exposición de autos eléctricos de la EET N°1 en Palpalá

La EET N°1 de Palpalá vivió este sábado una jornada cargada de entusiasmo, tecnología y trabajo en equipo con la exposición de autos eléctricos organizada por estudiantes de la institución. A pesar de la mañana fría, una gran cantidad de vecinos, familias y estudiantes se acercó para acompañar la propuesta y conocer los distintos modelos desarrollados por los alumnos.

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La actividad comenzó desde temprano en las instalaciones de la escuela y reunió a estudiantes de distintas especialidades técnicas que mostraron el avance de sus proyectos automotrices pensados para competir en el Desafío ECO YPF 2026.

Autos eléctricos y tecnología desarrollada por estudiantes

Durante la exposición, los asistentes pudieron recorrer distintos sectores donde se exhibieron vehículos eléctricos armados y adaptados por los propios alumnos. Los estudiantes explicaron detalles técnicos, sistemas de funcionamiento y características de cada modelo.

Además, participaron concesionarias y sectores vinculados al rubro automotor, lo que permitió a los jóvenes comparar tecnologías y sumar nuevos conocimientos para el desarrollo de sus futuros proyectos.

Uno de los objetivos principales de la jornada apuntó a acercar la tecnología sustentable a la comunidad y mostrar el trabajo que realizan las escuelas técnicas de Jujuy.

Exposición de autos eléctricos

Una jornada marcada por el compromiso de los alumnos

A pesar de las bajas temperaturas registradas durante la mañana en Palpalá, los estudiantes mantuvieron la exposición activa durante toda la jornada y recibieron al público con actividades, explicaciones y demostraciones de los autos.

En las imágenes compartidas por la institución pudo verse una importante convocatoria de vecinos y familias recorriendo la muestra y acompañando a los jóvenes en cada presentación.

También hubo venta de comidas y números artísticos para colaborar con la recaudación destinada al proyecto automotriz de la escuela.

El objetivo: competir en el Desafío ECO YPF 2026

Todo lo recaudado durante la exposición será destinado a cubrir gastos de materiales, logística y traslado para representar a Palpalá y a Jujuy en el Desafío ECO YPF 2026.

La competencia nacional reúne cada año a escuelas técnicas de todo el país que diseñan y construyen vehículos eléctricos de emisión cero.

Desde la institución destacaron que el proyecto comenzó en 2019 como una iniciativa innovadora para los estudiantes y que actualmente continúa creciendo gracias al compromiso de docentes, alumnos y familias.

Exposición de autos eléctricos (2)

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La exposición volvió a poner en valor el trabajo de las escuelas técnicas de la provincia y el interés de muchos jóvenes por la innovación tecnológica y la movilidad sustentable.

Con una gran convocatoria y fuerte participación estudiantil, la jornada se convirtió en una muestra del esfuerzo y la dedicación que los alumnos sostienen para llevar adelante un proyecto que ya representa a Palpalá a nivel nacional.

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