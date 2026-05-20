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20 de mayo de 2026 - 19:05
Jujuy.

Alumnos de la EET N°1 de Palpalá expondrán sus autos eléctricos para juntar fondos

Los chicos de la EET N°1 de Palpalá realizarán un evento donde buscan recaudar para poder participar del Desafío ECO YPF 2026 y competir a nivel nacional.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La actividad comenzará a las 9:30 en las instalaciones de la institución y convocará a la comunidad de Palpalá y zonas aledañas a sumarse a una jornada vinculada a la tecnología sustentable y al trabajo que vienen desarrollando los alumnos.

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Alumnos de la EET N&deg; 1 de Palpal&aacute; expondr&aacute;n sus autos el&eacute;ctricos.

Alumnos de la EET N° 1 de Palpalá expondrán sus autos eléctricos.

Una muestra para apoyar a los estudiantes de la EET N°1 Palpalá

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de cerca los prototipos diseñados por los estudiantes, dialogar con los jóvenes sobre el proceso de construcción y recorrer una propuesta centrada en la innovación y la educación técnica.

Además, habrá exposición de vehículos eléctricos de Renault y servicio de buffet, en una actividad pensada para reunir a familias, vecinos y fanáticos del mundo automotor.

El objetivo: llegar al Desafío ECO YPF 2026

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Alumnos de la EET N&deg; 1 de Palpal&aacute; expondr&aacute;n sus autos el&eacute;ctricos.

Alumnos de la EET N° 1 de Palpalá expondrán sus autos eléctricos.

Todo lo recaudado será destinado íntegramente al proyecto automotriz de la escuela. Según informaron, los fondos serán utilizados para afrontar costos de materiales, traslado y logística necesarios para representar a Palpalá y Jujuy en la competencia nacional.

Desde la institución remarcaron el esfuerzo que implica llegar a esa instancia y convocaron a la comunidad a acompañar el trabajo de los estudiantes. “Para nosotros es un orgullo representar a Palpalá y a Jujuy a nivel nacional, pero el esfuerzo económico es muy grande”, señalaron.

También invitaron a las familias y a la comunidad en general a sumarse a la propuesta: “Invitamos a todas las familias, a los fanáticos de los fierros y a la comunidad en general a que nos acompañen, conozcan nuestro trabajo y nos den ese empujón que necesitamos para llegar a la meta”.

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