Alumnos de la EET N°1 de Palpalá expondrán sus autos eléctricos para juntar fondos

La EET N°1 de Palpalá realizará el próximo sábado 23 de mayo una exposición de autos eléctricos con el objetivo de recaudar fondos para participar en el Desafío ECO YPF 2026, la competencia nacional en la que escuelas técnicas de todo el país diseñan y corren vehículos eléctricos de emisión cero.

La actividad comenzará a las 9:30 en las instalaciones de la institución y convocará a la comunidad de Palpalá y zonas aledañas a sumarse a una jornada vinculada a la tecnología sustentable y al trabajo que vienen desarrollando los alumnos.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de cerca los prototipos diseñados por los estudiantes, dialogar con los jóvenes sobre el proceso de construcción y recorrer una propuesta centrada en la innovación y la educación técnica.

Además, habrá exposición de vehículos eléctricos de Renault y servicio de buffet, en una actividad pensada para reunir a familias, vecinos y fanáticos del mundo automotor.

El objetivo: llegar al Desafío ECO YPF 2026

image Alumnos de la EET N° 1 de Palpalá expondrán sus autos eléctricos.

Todo lo recaudado será destinado íntegramente al proyecto automotriz de la escuela. Según informaron, los fondos serán utilizados para afrontar costos de materiales, traslado y logística necesarios para representar a Palpalá y Jujuy en la competencia nacional.

Desde la institución remarcaron el esfuerzo que implica llegar a esa instancia y convocaron a la comunidad a acompañar el trabajo de los estudiantes. “Para nosotros es un orgullo representar a Palpalá y a Jujuy a nivel nacional, pero el esfuerzo económico es muy grande”, señalaron.

También invitaron a las familias y a la comunidad en general a sumarse a la propuesta: “Invitamos a todas las familias, a los fanáticos de los fierros y a la comunidad en general a que nos acompañen, conozcan nuestro trabajo y nos den ese empujón que necesitamos para llegar a la meta”.