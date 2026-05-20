Educación fue el eje de una nueva Mesa de Diálogo por la Discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Integral, convocó a una nueva reunión de la Mesa de Diálogo por la Discapacidad destinada a instituciones y organizaciones que abordan la temática.

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El encuentro fue en el Cabildo de Jujuy y tuvo el objetivo central de abordar la educación inclusiva y las trayectorias académicas. La ministra de Educación, Daniela Teseira , aseguró que “es importante contener el acompañamiento de todas las asociaciones”

“Creo que como sociedad tenemos que empezar a humanizarnos más , visibilizar la discapacidad, no poner tantos límites, la verdad que necesitamos romper las barreras y hoy es una clara muestra de que sí se puede”, afirmó.

Mesa de Diálogo por la Discapacidad: debatieron sobre educación inclusiva Mesa de Diálogo por la Discapacidad: debatieron sobre educación inclusiva

Educación y discapacidad

Sobre la reciente resolución para la incorporación de 34 nuevos profesionales al área de Educación Especial, la responsable de la cartera educativa dijo que “van a ser equipos que vienen a fortalecer prácticas o intervenciones pedagógicas”.

“Me parece que tenemos que seguir recuperando cargos, que esos cargos vayan a fortalecer en los lugares más débiles del sistema educativo, que vayan a acompañar a los docentes que están pidiendo desde hace muchos años ese acompañamiento”.

“Hay muchos cambios pensados en la línea prioritaria de educación inclusiva que obviamente va a llevar su tiempo”, y si bien dijo que 34 cargos “no son nada comparado a las 1.100 escuelas que posee la provincia, pero solamente es un primer paso”.

Dijo que seguirá “levantando la bandera de la educación inclusiva, y ahora levanto otra que es la de proteger a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que presentan alguna condición de discapacidad”, dijo la funcionaria.

“Todos los papás hemos tenido mucho tiempo de no ser escuchados y hoy han escuchado a los papás que creo que esto es un puntapié, creo que es la esperanza para muchos padres de que existan cambios reales pensados en la educación inclusiva y en todo en general”, cerró.

“Es muy importante hablar de educación y discapacidad”

Natalia Rodríguez es integrante de la Fundación Nueva Vida, quien también estuvo presente. “Sorprendida por la concurrencia de tantas instituciones. Muy contenta de que se haya concretado un proyecto que han tenido siempre en mente muchos, pero no lo ejecutaron”.

Mesa de Diálogo por la Discapacidad: debatieron sobre educación inclusiva Mesa de Diálogo por la Discapacidad: debatieron sobre educación inclusiva

“Es muy importante hablar de educación y discapacidad porque estamos hablando de la docencia, de la institución y del sistema que miran la discapacidad y no la capacidad del estudiante. Y creo que a partir de esa idea, ya tenemos todo un camino por delante”.