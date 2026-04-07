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7 de abril de 2026 - 06:57
Jujuy.

FNE 2026: la EET de Palpalá ya junta fondos para una carroza que podría superar los $40 millones

Con ventas, lotas y otros eventos, la EET de Palpalá busca reunir el dinero para su carroza de la FNE 2026.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Carroceros de la EET de Palpalá.

Carroceros de la EET de Palpalá.

La EET N°1 de Palpalá ya comenzó a transitar uno de los caminos más movilizantes del año: el armado de su proyecto para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Aunque todavía no arrancaron de lleno con la construcción de la carroza, los alumnos ya están enfocados en reunir fondos con distintas actividades y ventas.

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Benjamín Suárez y Renzo Marín, integrantes de la comisión de carroceros, contaron que el trabajo previo ya está en marcha y que el objetivo es sostener el entusiasmo para llegar de la mejor manera a esta nueva edición de la fiesta.

Las primeras ventas y el arranque de la recaudación

Los estudiantes explicaron que en esta etapa la prioridad está puesta en juntar dinero para poder avanzar más adelante con la carroza. “Ya está planificado más o menos lo que son lotas y como todos los años con la venta para empezar a recaudar fondos”, señalaron.

En ese sentido, destacaron que el pasado 2 de abril realizaron una de las primeras ventas fuertes del año y que la experiencia fue positiva: “Fue la primera venta grande que tuvimos, nos supimos manejar bien, salió todo bien, todo correcto, se juntó gran cantidad de plata”.

Sin embargo, aclararon que el desafío recién empieza. “Va a faltar, va a seguir, necesitamos a la gente de Palpalá que nos siga ayudando ya sea los días sábados, todos los días”.

Un trabajo en conjunto para seguir sumando

EET 1 PALPALÁ
Carroza de la EET en la FNE 2025.

Carroza de la EET en la FNE 2025.

Sobre la organización interna, explicaron que las ventas se hacen entre todos los integrantes del grupo y que cada uno aporta lo que puede. “Nos juntamos entre todos, cada uno lleva una cosa dulce y ya se reparten y salen a vender todos”.

Hasta ahora, según indicaron, lograron reunir una suma importante para esta etapa inicial. “Ahora mismo, si habíamos juntado 3 millones, ahora nada más”, comentaron, marcando que todavía queda mucho por hacer.

"Estamos viendo de superar cada vez el monto que vamos juntando con los chicos. Estoy entusiasmado con los chicos de quinto y la gente de Palpalá que nos compra todos los días”, añadieron.

Una carroza que podría superar los $40 millones

Aunque todavía no hay una cifra definitiva, los carroceros ya manejan una estimación sobre cuánto podría costar la carroza de este año. Tomando como referencia los gastos del año pasado, creen que el monto será muy alto.

Siguiendo los gastos del año pasado, más o menos supongo que más de 30 millones, 30 o 40 millones. Es un aproximado”, explicaron. Incluso fueron un poco más allá al advertir que el presupuesto podría seguir creciendo: “Puede salir un poco más, superando los 40 millones”.

Frente a ese panorama, reconocieron que no será fácil. “Es una cifra grandísima para ciertos chicos, para nosotros también manejar tanta plata y manejar un grupo grande es dificultoso”, admitieron.

El valor de estar unidos en un año especial para la FNE

Este año no será uno más para los estudiantes jujeños: la Fiesta Nacional de los Estudiantes cumple 75 años, y en la EET N°1 de Palpalá sienten que eso vuelve todavía más importante el desafío.

Estamos preparando, como todos los años, siempre es especial para nosotros y darle el mejor espectáculo y la mejor presentación posible para toda la gente”, aseguraron.

A pesar de las dificultades, remarcaron que hoy el grupo está firme y unido. “Con los profes y todos nosotros, el grupo está muy unido hasta ahora y se ve posible”, destacaron.

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Lo que viene: lota, elección reina y más actividades

Por ahora, el trabajo sobre la carroza todavía no empezó de manera concreta, porque primero buscan fortalecer la parte económica y avanzar con la organización general del curso. “Con la carroza todavía nada, todavía estamos planificando todo lo que son eventos, elección reina y seguimos con las ventas”, explicaron.

Entre las próximas actividades, mencionaron una lota como uno de los eventos más importantes del calendario inmediato. “Se viene la lota y es un evento grande también, y la elección reina, es lo principal”.

Según comentaron, la elección reina podría realizarse el 12 de junio, aunque aclararon que esa fecha todavía la manejan de forma tentativa.

Embed - FNE 2026- CONSTRUCCIÓN DE LA CARROZA DE LA EET DE PALPALÁ

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