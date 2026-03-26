FNE 2026: asumió la nueva Comisión Estudiantil con Tiara Luna como presidenta

FNE 2026: asumió la nueva Comisión Estudiantil

Ya se comienza a vivir la FNE 2026 en Jujuy. En el salón del Centro de Innovación Educativa en San Salvador de Jujuy, asumió la nueva Comisión Estudiantil 2026, para trabajar en la edición número 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El acto fue encabezado por el presidente del Ente Autárquico Permanente, Martin Meyer y la Directora Provincial, Belén Perdomenico, más otras autoridades y directivos. Tiara Luna es la flamante presidenta, quien tras asumir el rol, dijo que "estamos unidos por un mismo objetivo".

FNE 2026: asumió la nueva Comisión Estudiantil FNE 2026: asumió la nueva Comisión Estudiantil Tiara Luna es la flamante presidenta Tiara Luna es la flamante presidenta Cuándo es la FNE 2026 Según lo establecido en el anuario escolar 2026/27 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 16 al 26 de septiembre de este año. Las actividades áulicas relacionadas con la Fiesta estarán alineadas con el cronograma que determine el Ministerio de Educación.

Las elecciones confirmadas Ya están confirmadas las primeras tres elecciones de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Serán en mayo y marcarán el inicio del calendario estudiantil en Jujuy. La elección del Complejo Educativo José Hernández se realizará el 8 de mayo en el propio establecimiento. Elección reina Olga Aredez 1.jpg Elecciones en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (Archivo) Además también quedó confirmada la elección del Colegio Evangélico Che-il. La institución volverá a realizar su tradicional propuesta de Cocina Coreana y Tailandesa en acción. También, se confirmó que el 24 de abril se concretará la elección del colegio Nuevo Horizonte.

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