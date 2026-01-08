Martín Meyer: "No hay nada que ocultar, todas las cuentas de la FNE están rendidas"

El presidente del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, Martín Meyer , se refirió al pedido de información pública presentado por una diputada provincial sobre la rendición de cuentas del evento. E l funcionario sostuvo que el requerimiento se encuentra contemplado dentro del marco legal vigente y aseguró que ya recibió respuesta formal.

Meyer explicó que el mecanismo utilizado para solicitar información es el establecido por la normativa que regula el acceso a los datos públicos. En ese sentido, remarcó que no existe ningún impedimento para que legisladores o ciudadanos realicen consultas sobre el manejo de fondos.

Según indicó, " el Ente respondió en tiempo y forma ", y dejó en claro que "los estados contables se encuentran disponibles para su revisión a través de los canales oficiales habilitados por el Gobierno de la provincia".

“Una diputada presentó un pedido de información pública respecto a rendición de cuentas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Está dentro de la ley que nosotros mismos creamos, con lo cual me parece perfecto que lo haga”, expresó Meyer. En la misma línea, agregó: “No solamente lo puede hacer una diputada sino cualquier persona que tenga un interés legítimo para saber cómo se manejan los fondos públicos”.

El presidente del Ente aclaró que no existe resistencia institucional frente a este tipo de solicitudes. “No hay reparo en eso, ya le hemos contestado”, afirmó, y precisó cuál fue la respuesta brindada: “Lo que le informamos es cómo se realiza el procedimiento, presentándose en Gobierno Abierto”.

En relación a versiones que circularon sobre supuestas faltas de rendición, fue categórico: “Es falso que nunca se rindió cuentas, todo está rendido”.

Auditoría en curso y acceso a la información

Meyer confirmó que los controles administrativos siguen su curso habitual. “La auditoría de la provincia ya está analizando el 2025”, señaló, y remarcó que este proceso "forma parte del esquema regular de fiscalización".

“No incomoda para nada que nos pidan la rendición. Que toda la gente sepa que lo puede hacer”, sostuvo. En ese marco, Meyer hizo referencia directa a la autora del requerimiento: “Entendemos que la diputada es nueva en sus funciones y puede no saber cómo se hace el pedido. Esperamos que le sirva de ayuda”.

Además, dejó una definición sobre la difusión posterior de la información. Meyer expresó: “Hablaría muy bien de ella que cuando tenga toda la información también lo diga, no sé si lo quiere hacer”.

La gestión del Ente y el desarrollo de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El titular del Ente Autárquico Permanente defendió el trabajo realizado a lo largo de las distintas ediciones de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. “Nuestro trabajo se ve en la calle, particularmente en cada una de las ediciones de la fiesta”, afirmó.

En ese punto, aportó datos vinculados a la participación estudiantil y la seguridad: “Ya llevamos varias y pasaron más de 70 mil estudiantes con cero siniestros, nunca sucedió nada”. “En este último tiempo hubo un crecimiento exponencial en cantidad de escuelas, asistencia de público, calidad de los artistas”, dijo.

El trabajo está a la vista y es palpable. No hay nada que ocultar El trabajo está a la vista y es palpable. No hay nada que ocultar

También se refirió al impacto de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en la economía local. “Es un gran movimiento para el comercio, para los emprendedores de todo tipo”, señaló.

En relación con los recursos económicos, buscó aclarar una percepción frecuente: “Muchas veces se dice que la Fiesta de los Estudiantes genera mucha ganancia. Cuando vean los números se darán cuenta que no solo no genera ganancia sino que se invierte mucho porque así debe ser”. “No lo vemos como un gasto sino como una inversión por lo que genera para toda la comunidad”, finalizó Meyer.