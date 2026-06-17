En San Salvador de Jujuy los autos eléctricos e híbridos pagarán patente

Mientras distintos países y ciudades amplían incentivos para promover la electromovilidad, en San Salvador de Jujuy el régimen local de beneficios fiscales dejó de tener vigencia tras el vencimiento de la prórroga.

Los vehículos eléctricos e híbridos radicados en la capital jujeña dejaron de contar con las exenciones impositivas municipales luego de que expirara el plazo establecido por el último decreto que estaba vigente. Hasta este 17 de junio de 2026, no se publicó un nuevo instrumento legal que extienda el beneficio.

La prórroga había sido otorgada en 2024 y establecía expresamente que regiría "a partir del día 15 de Junio de 2024 y por el término de dos (2) años más". En consecuencia, el régimen venció el pasado 15 de junio de 2026.

La normativa eximía del 100% del pago de la Tasa por Seguridad Vial y Señalética y otorgaba beneficios sobre el Impuesto Automotor a vehículos livianos y pesados impulsados por motores híbridos-eléctricos en serie-paralelo y totalmente eléctricos originales de fábrica, siempre que contaran con la validación de la Licencia de Configuración Ambiental (LCA).

Entre los fundamentos de la medida, la Dirección General de Rentas Municipal había advertido que la ordenanza original se encontraba "próxima a su vencimiento", por lo que solicitó "prorrogar su vigencia por dos años más”, según consta en el decreto.

Asimismo, el boletín oficial señala que los beneficios alcanzaban al "pago del Impuesto Automotor -por tres (3) o cinco (5) años desde su radicación-" para los vehículos comprendidos en el régimen.

El objetivo de este tipo de políticas es fomentar el uso de tecnologías de menor impacto ambiental y acompañar la transición hacia formas de movilidad más sustentables, una tendencia que en los últimos años fue adoptada por numerosos países y ciudades a través de incentivos fiscales para promover la adquisición de vehículos eléctricos. Sin embargo, al menos hasta el momento, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy no avanzó con una nueva prórroga.