Imposible patentar una moto en San Salvador de Jujuy: habría hasta 6.000 unidades sin papeles

La intervención del Registro de la Propiedad del Automotor con competencia en motos de San Salvador de Jujuy continúa generando complicaciones para usuarios y gestores de toda la provincia. Se trata del organismo encargado de inscribir las motos, emitir la documentación correspondiente y realizar trámites como patentamientos, transferencias y cambios de titularidad. Tras una auditoría y el cierre de la sede de la capital a fines de enero, la atención fue trasladada a San Pedro de Jujuy, donde actualmente se concentran las gestiones de motos.

Tragedia. Murió un adolescente que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy

La centralización de los trámites provoca demoras en el procesamiento de expedientes y obliga a usuarios y gestores a trasladarse a otra ciudad para completar gestiones. Según estimaciones del sector, entre 5.000 y 6.000 motovehículos 0 km permanecen pendientes de patentamiento, es decir, sin la documentación definitiva necesaria para circular con normalidad.

Hasta enero de este año, el registro de motos funcionaba sobre calle Presidente Roca al 100, en San Salvador de Jujuy. Con la intervención dispuesta por la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRPA) , la operatoria pasó a depender del registro de San Pedro, que hoy absorbe una mayor carga de trabajo.

La situación impacta directamente en miles de propietarios que aún esperan la entrega de títulos y cédulas. Algunos acumulan demoras de varios meses e incluso de hasta un año, mientras continúan utilizando permisos provisorios de circulación que deben renovarse periódicamente.

Embed - JORGE JESUS - PATENTAMIENTOS

Una situación que se arrastra desde fines del año pasado

Jorge Jesús, presidente de la Asociación de Gestores de Jujuy, explicó a TodoJujuy que los inconvenientes comenzaron a fines de 2025 y se profundizaron con el cierre del registro ubicado en San Salvador de Jujuy. "Esta situación viene más ya desde fines del año pasado y a fines de enero se cerró el registro", indicó.

Según detalló, la operatoria fue trasladada a San Pedro de Jujuy, donde actualmente se concentran los trámites de motovehículos que antes se realizaban en la capital provincial. "Hoy por hoy tanto los usuarios particulares como los gestores nos tenemos que trasladar a la ciudad de San Pedro, con todos los gastos que implica y el tiempo que insume ir y volver", señaló.

Cabe mencionar que la situación afecta actualmente a usuarios de toda la provincia. Vecinos de ciudades y localidades de la Quebrada, la Puna y otras regiones del interior también deben trasladarse hasta San Pedro de Jujuy para realizar trámites vinculados a motos, lo que incrementa los costos y extiende aún más los tiempos de gestión.

La intervención dispuesta por Nación

La reorganización del sistema se produjo luego de una decisión de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), en el marco del proceso de auditorías y revisión de registros impulsado por el Gobierno nacional en distintas jurisdicciones del país.

De acuerdo con la disposición oficial firmada en marzo de 2026, el escribano Rodrigo José Sueiro y Sueiro cesó en sus funciones como interventor de los registros de motovehículos de San Salvador de Jujuy letras "A" y "B", y de La Quiaca letra "A". La medida se formalizó a través de una resolución de la DNRPA, que dispuso el cambio de autoridades y la continuidad administrativa de esos seccionales.

En su reemplazo fue designado Nicolás Maidana, quien ya se desempeñaba como interventor del registro de San Pedro de Jujuy. A partir de esa decisión, la operatoria vinculada a los trámites de motos se concentra en esa ciudad, lo que genera un incremento significativo en la demanda y en los tiempos de atención.

Según señalaron gestores y usuarios, la centralización de los trámites en San Pedro impacta en el presente no solo en los habitantes de San Salvador de Jujuy y los Valles, sino también en vecinos de otras regiones de la provincia, como la Quebrada y la Puna, que deben recorrer mayores distancias para realizar gestiones vinculadas a sus vehículos.

DNRPA - Registro de motos (2)

Entre 5.000 y 6.000 motos esperan patentamiento

Uno de los datos más preocupantes expuestos por los gestores es la cantidad de trámites pendientes. "Calculamos que alrededor de entre 5.000 o 6.000 motovehículos cero kilómetros estaban pendientes de patentamiento", afirmó Jorge Jesús.

Este número se compone de expedientes que fueron iniciados, pero que no llegaron a completarse antes del cierre del registro de San Salvador de Jujuy. Como consecuencia, miles de usuarios aún no recibieron la documentación definitiva de sus vehículos.

Jorge Jesús sostuvo que la situación todavía no fue normalizada y que continúan existiendo numerosos casos sin resolución. "Todavía sigue habiendo miles de usuarios que andan en sus motos sin la debida documentación", advirtió.

Demoras que ya llegan a un año

Desde la Asociación de Gestores sostienen que algunos expedientes acumulan meses de retraso. "Esto ya deriva en más o menos seis o siete meses. Algunos ya están cumpliendo un año de demora", aseguró.

La falta de documentación no solo genera inconvenientes administrativos, sino también problemas para circular. Según explicó Jesús, en algunos casos los propietarios enfrentan dificultades para acreditar la titularidad de sus vehículos en controles. "Usted sale en un vehículo que no tiene documentación, con todo el riesgo que eso implica", señaló.

Permisos provisorios y falta de respuestas

Ante la demora en la emisión de la documentación definitiva, la alternativa vigente continúa siendo la prórroga de los permisos provisorios de circulación. "Lamentablemente no se está pudiendo hacer nada porque lo único que está haciendo el registro es prorrogar nuevamente los permisos provisorios", afirmó.

Además, el representante de los gestores indicó que hasta el momento no lograron obtener precisiones sobre cuándo se normalizará la situación. Según explicó, desde la Asociación de Gestores solicitaron formalmente una reunión con las autoridades del registro de San Pedro para conocer el estado de los trámites y los plazos de regularización.

Viajes, costos y más tiempo para realizar trámites

El traslado de la operatoria a San Pedro también implica mayores costos para usuarios y gestores. "No es lo mismo que vos te levantés y vayás a donde estaba anteriormente, que ahora tengas que viajar a la ciudad de San Pedro", manifestó.

Mientras que antes un trámite podía resolverse dentro de la capital, hoy un viaje de ida y vuelta puede demandar varias horas. "Ir y volver, en el mejor de los casos, te puede llevar tres horas", sostuvo Jesús.

Jesús explicó que el costo administrativo de patentar una moto de 110 centímetros cúbicos ronda los 60 mil pesos. Sin embargo, el traslado a San Pedro incrementa significativamente el gasto final, ya que deben sumarse viáticos, combustible y honorarios. Además, advirtió que muchos usuarios deben pedir permiso en sus trabajos o realizar más de un viaje si el trámite presenta observaciones, lo que aumenta aún más los costos y el tiempo de gestión.

En el caso de los gestores, el costo total puede incrementarse aún más. Según indicó, al contemplar honorarios y el traslado hasta San Pedro, el valor final del trámite puede llegar a superar ampliamente el monto original.

Jorge Jesus - Presidente Asociación de Gestores de Jujuy

Falta de personal y retrasos en los plazos

Otro de los cuestionamientos planteados apunta a la capacidad operativa del registro que actualmente absorbe la demanda de toda la provincia. "Este registro no cuenta con la cantidad de personal adecuado por el volumen que está recibiendo; debería tener quizás el doble del personal que tiene", aseguró Jesús.

En condiciones normales, explicó, un trámite suele completarse en unas 48 horas y el usuario recibe incluso la documentación digital el mismo día. Sin embargo, sostuvo que actualmente esos plazos no pueden cumplirse.

El presidente de la Asociación de Gestores aclaró que la situación es diferente en el caso de los autos. Según explicó, el registro de San Pedro ya tenía competencia sobre automotores y el principal impacto se produce con la incorporación de los trámites de motos provenientes de San Salvador de Jujuy. "En cuanto a autos, la situación está medianamente normal; las grandes demoras están en motos", concluyó.