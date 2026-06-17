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17 de junio de 2026 - 21:29
Jujuy.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este jueves

Por tareas de mantenimiento habrá una interrupción programada del servicio de energía en sectores de San Salvador de Jujuy, San Antonio y Vinalito.

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Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador 

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Según precisó la distribuidora, los trabajos forman parte del plan de inversión y mantenimiento destinado a optimizar la calidad, seguridad y confiabilidad del servicio.

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Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este jueves

Interrupción programada en San Salvador de Jujuy

En la capital provincial, el corte de energía está previsto entre las 8:00 y las 13:00 horas.

La interrupción afectará a los sectores de Los Blancos, El Cucho, Las Escaleras y zonas aledañas.

De acuerdo con lo informado por la empresa, se realizará el reemplazo de conductores en un distribuidor y el cambio de cable en el vano de arranque, renovando componentes fundamentales para el transporte y distribución de energía eléctrica.

Mantenimiento en San Antonio

En la localidad de San Antonio, los trabajos se desarrollarán entre las 9:00 y las 14:00 horas.

Las tareas alcanzarán a Loma Hermosa, Loma Atravesada y sectores cercanos.

En este caso, los operarios efectuarán trabajos de despeje arbóreo, retirando ramas próximas a los conductores eléctricos para prevenir fallas y reforzar la seguridad de la red.

Renovación de infraestructura en Vinalito

Por otra parte, en Vinalito el corte está programado entre las 8:30 y las 13:30 horas.

La interrupción abarcará el Complejo Aguas Calientes y zonas aledañas.

Las tareas previstas incluyen el reemplazo de dos postes de media tensión, trabajos de poda preventiva y reajustes de seccionadores para optimizar el funcionamiento de los equipos que permiten realizar maniobras seguras en la red eléctrica.

Recomendaciones para los usuarios

Desde EJESA recordaron que el servicio se restablecerá automáticamente una vez concluidos los trabajos programados.

Además, recomendaron desenchufar aquellos artefactos eléctricos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes cuando regrese el suministro.

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