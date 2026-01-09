Atacaron con un explosivo a una diputada en Honduras: el video

Un dispositivo explosivo fue arrojado contra la diputada Gladys Aurora López , representante del Partido Nacional de Honduras , instantes antes del inicio de una sesión legislativa en Tegucigalpa . El atentado , que tuvo lugar dentro del Palacio Legislativo hondureño , provocó heridas en la zona dorsal y en la cabeza de la parlamentaria.

La detonación ocurrió en un momento en el que varios legisladores de la oposición se encontraban reunidos con el jefe de su bloque , Tomás Zambrano , quien brindaba declaraciones a los medios en un área posterior del edificio.

La legisladora López se encontraba a escasa distancia de un ascensor , rodeada por otros dirigentes de su espacio político y efectivos de seguridad , cuando ocurrió el hecho. De acuerdo con imágenes y relatos recopilados por la agencia EFE , la explosión se produjo mientras la diputada contestaba consultas vinculadas al ingreso al edificio del Congreso .

La diputada Gladys Aurora López fue trasladada de urgencia a un hospital de Tegucigalpa.

El dispositivo , que habría sido arrojado desde el exterior , la alcanzó en uno de sus hombros , provocando su caída al suelo . Los agentes policiales que se encontraban en el lugar actuaron de manera inmediata y dispusieron su traslado a un centro médico de Tegucigalpa , donde recibió asistencia sanitaria .

| Arrojaron un explosivo en contra de la legisladora Gladys Aurora López al exterior del Congreso de Honduras. pic.twitter.com/5hcazTiSmq

La convocatoria al pleno había sido realizada por el titular del Congreso, Luis Redondo, quien tenía agendado exponer un balance sobre los comicios generales llevados a cabo el 30 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral oficializó los resultados de las elecciones generales el 30 de diciembre.

Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal concurrieron al recinto solo con el objetivo de dejar constancia de su asistencia, en rechazo a la postura del presidente del Legislativo de impulsar una revisión de más de 19.000 actas, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había proclamado oficialmente los resultados el 30 de diciembre.

Repercusiones políticas y reacción del presidente electo

El atentado provocó una respuesta del presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, quien se refirió a lo ocurrido durante una entrevista concedida a Canal 3 de Tegucigalpa.

“No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”, expresó el mandatario electo al ser consultado sobre el episodio.

Al momento de sus declaraciones, Asfura se encontraba en San Pedro Sula, en el norte del país, donde participaba de un encuentro con empresarios, enfocado en el análisis de iniciativas para la generación de empleo y el aumento de la actividad productiva a nivel nacional.

Nasry 'Tito' Asfura lamentó el ataque contra Gladys Aurora López desde San Pedro Sula.

En paralelo a las investigaciones destinadas a determinar cómo se produjo el atentado y quiénes estarían detrás del mismo, el escenario político hondureño continúa atravesado por tensiones, suspicacias entre las fuerzas mayoritarias y cuestionamientos en torno al desarrollo del proceso electoral.

Tensión electoral y condena transversal a la violencia

De acuerdo con los sectores opositores, la citación impulsada por Redondo tenía como objetivo ejercer presión para reabrir un conteo de votos que ya había sido concluido y oficializado por el Consejo Nacional Electoral.

Previo al ataque, en la sesión Luis Redondo propuso dar a conocer un informe sobre los resultados de las últimas elecciones.

A su turno, Carlos Eduardo Reina, integrante de la Comisión Política de LIBRE, expresó su repudio al ataque del que fue víctima la diputada Gladys Aurora López. Subrayó que las discrepancias partidarias no habilitan actos de violencia ni el empleo de dispositivos capaces de poner en peligro la integridad y la vida de cualquier persona.