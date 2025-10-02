Atentado a Cristina Kirchner: archivan la causa contra Gerardo Milman

Gerardo Milman había sido acusado por el atentado contra Cristina Kirchner.

La causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner en 2022 sumó un nuevo capítulo. La jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió archivar la investigación sobre el diputado del PRO, Gerardo Milman, al no encontrar pruebas que lo vinculen con el hecho. En paralelo, citó a declaración indagatoria a Jorge Abello, el testigo que había asegurado que el legislador anticipó el atentado en un bar cercano al Congreso.

Política. A tres semanas de las elecciones, Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron

Abello, exasesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri, había declarado que el 30 de agosto de 2022 escuchó a Milman pronunciar una frase llamativa: “ Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa” . Según dijo, esas palabras fueron dichas en el bar Casablanca, a metros del Congreso.

Sin embargo, esa versión nunca fue confirmada . Ningún otro testigo avaló sus dichos y tampoco se encontraron mensajes o pruebas que acrediten lo relatado. Con esos elementos, la jueza consideró que no había fundamentos para avanzar contra Milman.

Uno de los puntos centrales de la investigación fue el análisis del teléfono de Milman. El dispositivo había sido secuestrado en 2023, pero recién se accedió a su contenido cuando el legislador entregó la clave en mayo de este año.

En julio se realizó la primera pericia en presencia de la jueza Capuchetti y de sus secretarios. La defensa de Cristina Kirchner y la fiscalía cuestionaron ese procedimiento y pidieron un nuevo análisis manual. Ese segundo peritaje revisó más de 650.000 registros entre mensajes, audios e imágenes. La conclusión fue clara: no había conversaciones ni material digital que vinculara a Milman con el atentado.

atentado.jpg Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo estan detenidos en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

Citación al testigo y archivo parcial

La jueza resolvió citar a indagatoria a Jorge Abello para el 14 de octubre, acusado ahora de falso testimonio. El expediente que lo involucra estaba en manos del juez Sebastián Casanello, pero pasó a Capuchetti, que tiene el caso residual por el atentado.

En cuanto a Milman, la magistrada dispuso el archivo parcial de la causa. La decisión se basa en que no hay elementos para sostener la acusación y que la investigación no puede continuar sin pruebas independientes del testimonio de Abello.

Aunque el archivo libera a Milman de esta acusación puntual, la jueza aclaró que se siguen investigando posibles irregularidades en el accionar de la Policía Federal durante la investigación inicial. La medida deja abierta la posibilidad de reabrir la causa si surgen nuevos elementos.

¿Qué fue el atentado a Cristina Kirchner?

El atentado a Cristina Kirchner fue un intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre apuntó con una pistola a la cabeza de la entonces vicepresidenta frente a su casa en el barrio porteño de Recoleta.

Aquel día, Cristina Kirchner salía de una sesión parlamentaria y se detuvo a saludar a simpatizantes. En ese momento, el agresor identificado como Fernando Sabag Montiel sacó un arma de fuego del tipo Bersa calibre 7,65 mm, apuntó e intentó disparar al menos dos veces. Pero el arma no funcionó: los disparos no salieron.

El atacante fue detenido en el acto por fuerzas de seguridad y personas presentes. Además, fueron implicados Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo como partícipes necesarios del hecho.

Atentado a Cristina Kirchner. Atentado a Cristina Kirchner.

La causa judicial investigó no solo quién efectuó el ataque, sino si hubo autores intelectuales. En el proceso se realizaron peritajes al celular de Milman —que fue señalado en etapas posteriores—, aunque los resultados no permitieron establecer vínculo alguno con el atentado.

Cristina Kirchner declaró como testigo ante el tribunal federal que lleva el caso, y reiteró su hipótesis de que no están siendo juzgados quienes habrían ordenado el ataque desde atrás.

La fiscalía pidió penas de 15 y 14 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, respectivamente, por tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego y otros agravantes.

Con información de La Nación.