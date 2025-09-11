jueves 11 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2025 - 08:46
Estados Unidos.

Se cumplen 24 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas

El 11 de septiembre del 2001 el mundo se detuvo tras el atentado terrorista a las Torres Gemelas que se cobró la vida de casi 3 mil personas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Se cumplen 24 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas

Se cumplen 24 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas

Estados Unidos conmemora este jueves el 24º aniversario del atentado terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. La tragedia que dejó cerca de 3.000 muertos y marcó un antes y un después en la historia contemporánea. Las principales ceremonias tienen lugar en Nueva York, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania, donde familiares, sobrevivientes y autoridades rinden tributo a quienes perdieron la vida en los ataques perpetrados por Al Qaeda.

Lee además
A 33 años del atentado a la Embajada de Israel.
Prohibido olvidar.

Se cumplen 33 años del atentado a la Embajada de Israel: la palabra de sobrevivientes
Víctimas del atentado a la AMIA
Judiciales.

La Fiscalía pidió aplicar el juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA

Nueva York: lectura de nombres y “Tributo de Luz”

En la zona cero del Bajo Manhattan, se desarrolla la tradicional lectura de los nombres de las víctimas, acompañada de minutos de silencio que recuerdan los instantes en que los aviones impactaron contra las Torres Gemelas y la posterior caída de los edificios.

Al caer la tarde, dos haces de luz volverán a iluminar el cielo neoyorquino en el “Tributo de Luz”, un gesto simbólico que recrea la silueta de las Torres y se consolidó como uno de los homenajes más emblemáticos a la resiliencia del pueblo estadounidense.

Se cumplen 24 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas
Se cumplen 24 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas

Se cumplen 24 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas

Homenaje en el Pentágono

En Arlington, Virginia, se realiza un acto en memoria de los 184 militares y civiles que murieron cuando otro de los aviones secuestrados se estrelló contra el Pentágono. La ceremonia cuenta con la presencia del presidente Donald Trump y de la primera dama Melania Trump, quienes luego viajarán al Bronx para asistir a un partido de béisbol entre los Yankees y los Tigres de Detroit.

Shanksville recuerda a los héroes del Vuelo 93

En Shanksville, Pensilvania, familiares y autoridades rinden homenaje a los pasajeros del Vuelo 93 de United Airlines, que se estrelló en un campo tras el intento de los tripulantes de recuperar el control de la aeronave. El tributo incluye la lectura de nombres, minutos de silencio y la colocación de coronas florales. Doug Collins, secretario de Asuntos de Veteranos, participa del evento.

Más allá del 11S: las secuelas invisibles

El impacto del 11 de septiembre no se limita a la jornada del ataque. Según Elizabeth Hillman, directora del Museo Memorial del 11S, “desde el 11S han fallecido muchas más personas por los efectos sobre su salud que las que murieron ese mismo día”. Las consecuencias médicas y emocionales siguen afectando a miles de sobrevivientes y rescatistas, dos décadas después de la tragedia.

Se cumplen 24 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas
Se cumplen 24 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas

Se cumplen 24 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas

Un ataque que cambió al mundo

El 11 de septiembre de 2001, bajo el liderazgo de Osama bin Laden, Al Qaeda ejecutó el atentado más devastador de la historia de Estados Unidos. Los ataques no solo destruyeron las Torres Gemelas y dañaron el Pentágono, sino que también redefinieron la política internacional y dieron inicio a la llamada “guerra contra el terrorismo”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se cumplen 33 años del atentado a la Embajada de Israel: la palabra de sobrevivientes

La Fiscalía pidió aplicar el juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA

Realizarán un juicio en ausencia a los diez acusados por el atentado a la AMIA

Dolor y justicia: hoy se cumplen 31 años del atentado a la AMIA

Quién era Charlie Kirk, el activista conservador que mataron de un disparo

Las más leídas

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Noelia Pace en Jujuy.
Medium.

¡Confirmado! Noelia Pace en Jujuy el 17 de octubre

La alumna atrincherada en la escuela de La Paz era víctima de bullying, según sus compañeros
Acoso escolar.

Pánico en la escuela de Mendoza: "La adolescente era víctima de bullying"

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela
Tensión.

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
Oficial.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel