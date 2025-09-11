Se cumplen 24 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas

Estados Unidos conmemora este jueves el 24º aniversario del atentado terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. La tragedia que dejó cerca de 3.000 muertos y marcó un antes y un después en la historia contemporánea. Las principales ceremonias tienen lugar en Nueva York, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania, donde familiares, sobrevivientes y autoridades rinden tributo a quienes perdieron la vida en los ataques perpetrados por Al Qaeda.

Nueva York: lectura de nombres y “Tributo de Luz” En la zona cero del Bajo Manhattan, se desarrolla la tradicional lectura de los nombres de las víctimas, acompañada de minutos de silencio que recuerdan los instantes en que los aviones impactaron contra las Torres Gemelas y la posterior caída de los edificios.

Al caer la tarde, dos haces de luz volverán a iluminar el cielo neoyorquino en el “Tributo de Luz”, un gesto simbólico que recrea la silueta de las Torres y se consolidó como uno de los homenajes más emblemáticos a la resiliencia del pueblo estadounidense.

Homenaje en el Pentágono En Arlington, Virginia, se realiza un acto en memoria de los 184 militares y civiles que murieron cuando otro de los aviones secuestrados se estrelló contra el Pentágono. La ceremonia cuenta con la presencia del presidente Donald Trump y de la primera dama Melania Trump, quienes luego viajarán al Bronx para asistir a un partido de béisbol entre los Yankees y los Tigres de Detroit.

Shanksville recuerda a los héroes del Vuelo 93 En Shanksville, Pensilvania, familiares y autoridades rinden homenaje a los pasajeros del Vuelo 93 de United Airlines, que se estrelló en un campo tras el intento de los tripulantes de recuperar el control de la aeronave. El tributo incluye la lectura de nombres, minutos de silencio y la colocación de coronas florales. Doug Collins, secretario de Asuntos de Veteranos, participa del evento. Más allá del 11S: las secuelas invisibles El impacto del 11 de septiembre no se limita a la jornada del ataque. Según Elizabeth Hillman, directora del Museo Memorial del 11S, "desde el 11S han fallecido muchas más personas por los efectos sobre su salud que las que murieron ese mismo día". Las consecuencias médicas y emocionales siguen afectando a miles de sobrevivientes y rescatistas, dos décadas después de la tragedia. Un ataque que cambió al mundo El 11 de septiembre de 2001, bajo el liderazgo de Osama bin Laden, Al Qaeda ejecutó el atentado más devastador de la historia de Estados Unidos. Los ataques no solo destruyeron las Torres Gemelas y dañaron el Pentágono, sino que también redefinieron la política internacional y dieron inicio a la llamada "guerra contra el terrorismo".

